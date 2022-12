Your browser doesn’t support HTML5 audio Mauricio Mesones habló de su relación con sus excompañeros de Bareto. | Fuente: RPP Noticias

Mauricio Mesones habló sobre su relación con sus excompañeros de Bareto. | Fuente: Composición

Mauricio Mesones sorprendió al hablar de sus excompañeros de Bareto, debido a que señaló que ya no son amigos y si es que se cruzan en algún festival de música no se van a saludar.

El intérprete, quien recientemente presentó la canción "Pagarás" como solista, habló en el programa "De qué hablamos esta noche" sobre la relación que sostiene con los integrantes de la agrupación Bareto.

"No nos vamos a dar un abrazo y un beso. No nos vamos a saludar. Pero, o sea, no somos amigos, pero no nos vamos a agarrar a puñetes", dijo Mauricio Mesones.

Asimismo, el cantante descartó la posibilidad de amistarse con sus excompañeros de Bareto, debido a que no los considera sus "amigos".

"Yo no quiero eso (hablar con Bareto). No son mis amigos, Entonces, no tengo porqué sentarme con alguien que no es mi amigo y con alguien con quien no quiero conversar", agregó.

Finalmente, señaló que de ahora en adelante el trato con sus excompañeros será como el de "dos personas que no se conocen" y que para ambas partes eso está "bien".

"Se llevaría como dos personas que no se conocen y ya, todo bien, que la música y el público decida", concluyó Mesones.

Mauricio Mesones se presentará el próximo sábado 29 de febrero en el Alternativo Music Fest desde las 4 de la tarde.

