Armonía 10 lamentó la actual crisis política que está atravesando el país tras la vacancia del presidente Martín Vizcarra. | Fuente: Captura de pantalla

La crisis política producida por la decisión del Congreso de vacar al ahora expresidente Martín Vizcarra produjo una serie de reacciones en el entorno cultural y de entretenimiento. Entre ellos, recientemente se pronunció Armonía 10 a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter, el grupo de cumbia publicó un mensaje en el que daba a entender el malestar que le generaba el panorama social y político que se vive tras la asunción de Manuel Merino de Lama como presidente del Perú.

“Es una pena ver lo que pasa en nuestro país, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver cómo juegan con nosotros sin importarles nuestro futuro solo sus intereses”, escribieron al inicio. “Salvemos al Perú, cambiemos la historia”, añadieron con un hashtag que reza: “Perú está en nuestras manos”.

Seguidamente, en otro tuit, la orquesta cumbiambera instó a sus seguidores a salir a las calles en protesta contra el actual mandatario peruano. "No somos inmunes, hagámosle frente como se debe, a todas las pandemias que quieren acabar con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ampare", señalaron.

ARMONÍA 10, VÍCTIMA DE LA PANDEMIA

Armonía 10 se convirtió en una de las víctimas recurrentes de la pandemia que tiene detenida a una industria cuya supervivencia naufraga a falta de presentaciones. Sin embargo, parece que está afectando de una manera que se les escapa de las manos.

De acuerdo con Walter Lozada, director musical del grupo de cumbia, la orquesta fue beneficiada con el Programa Reactiva Perú, creado por el Gobierno para ayudar a los empresarios a garantizar su cadena de pagos. Pero los problemas financieros agravaron las finanzas de la agrupación.

Así lo dio a conocer Lozada durante una entrevista, el pasado mes de junio, con el portal Infomercado, donde señaló que, desde el inicio del aislamiento social obligatorio hasta la fecha, Armonía 10 tuvo que desvincular laboralmente a 12 personas.

“Si no nos dan una luz hasta diciembre, ya nos declararemos en quiebra y pasaremos a un rubro eventual”, expresó entonces Lozada. “Sale dinero y no entra nada. Ya sálvese quien pueda, eso va a ocurrir si el Gobierno no toma medidas, teniendo en cuenta el rubro al cual pertenecemos. No es un rubro chico, somos casi 800 mil personas que vivimos de este negocio”, agregó.

