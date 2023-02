Maricarmen Marín será parte de la segunda edición de 'Unidos', concierto virtual del Grupo RPP. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín conversó con RPP Noticias sobre su participación en la segunda edición de "Unidos", concierto virtual del Grupo RPP que se llevará a cabo este sábado 2 de mayo, desde las 8 p.m. La cantante de cumbia aseguró encontrarse feliz de ser incluida en esta nueva iniciativa para hacer música durante la cuarentena.

“Estoy feliz porque me han convocado al concierto ‘Unidos’, lo cual me ha puesto muy contenta porque los artistas no nos desconectamos y tratamos que el público siga escuchando nuestra voz y música”, comentó. “Ha sido bonito porque he preparado un mix especial para este concierto”, agregó.

Según Maricarmen Marín, el confinamiento social ha sido la ocasión perfecta para reinventar sus proyectos, y así tener mayor creatividad para presentar lo que ha venido trabajando estos últimos meses.

“Hay varias cosas que no van a poder concretarse como había pensado en un inicio. Entonces, estoy tratando de replantear y reinventar lo que teníamos en algún momento pactado. Hay algunas cosas que sí definitivamente no se van a poder hacer, hay otras que estamos tratando de ver cómo avanzar”, expresó la intérprete de "Por qué te fuiste".

Sin conciertos por la pandemia del coronavirus, artistas peruanos como Maricarmen Marín se han visto obligados a suspender todas sus presentaciones. Por ello, resalta la importancia de tener conciertos virtuales como “Unidos: Concierto desde casa” y aliviar un poco el malestar que provoca la coyuntura actual.

“Suspendimos todo hasta nuevo aviso. Por eso, es que me parece importante que existan estas nuevas ideas para seguir llevando nuestra música al público”, dijo la artista a RPP Noticias. “La vida sin música, arte, películas, canciones, radio… No me podría imaginar una vida así", recalcó para luego acotar que participarán músicos de diferentes géneros.

SOBRE “MUJERES AL MANDO”

Maricarmen Marín contó que, además de continuar con sus proyectos musicales, ha aprendido mucho trabajando en televisión durante la pandemia por la propagación de la COVID-19. Desde “Mujeres al Mando”, la cantante conoce de cerca diversos casos de peruanos que atraviesan dificultades durante la cuarentena.

“Comunicarle al público el sentir y recoger las historias de las familias vulnerables y gente solidaria. Somos un poco los ojos del pueblo peruano en el programa. Me siento muy contenta y cómoda dentro del programa. Estoy entrando en mi tercera semana, así que es una linda experiencia”, aseguró sobre su experiencia en el programa matutino.

CAMBIOS EN LAS RUTINAS

Actualmente, Maricarmen solo sale de su casa para ir al canal y, al regresar, cuenta con un ritual para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Así como respeta —con tristeza— las recomendaciones de distanciamiento social.

Ella recordó haber visto a unos amigos que trabajan en "La Máscara", pero no pudo acercarse a ellos como antes: "Nos dimos cuenta que no nos podíamos abrazar así que nos alejamos inmediatamente. Tengo unas ganas de abrazarlos y saludarnos como antes”, se sinceró.

La cantante Maricarmen Marín destaca algunos aprendizajes que han resultado de estos difíciles momentos en la cuarentena: desde un corto abrazo hasta la necesidad de ser empáticos con otras personas. “El mundo está atravesando una situación complicada que nos obliga a reinventarnos, tener paciencia y no rendirnos. Es importante nosotros mismos animarnos, apoyarnos, ser solidarios y empáticos”, apuntó.

QUÉDATE EN CASA

El distanciamiento social obligatorio es clave para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, el virus también se detendrá.

Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia de dos metros entre persona y persona para evitar la infección. Además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos colapsarán el sistema de salud en el Perú.

