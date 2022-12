María Pía Copello alcanzó el millón de vistas, en dos días, con el videoclip de 'Like'. | Fuente: Difusión

María Pía Copello debutó como solista con su tema "Like" y, en solo dos días, el videoclip ya alcanzó 1 millón de vistas en YouTube. La recordada animadora infantil y exconductora de "Esto es guerra" está cosechando sus primeros triunfos en la música.

"¡1 millón de vistas en dos días! Quiero agradecer a los haters por comentar y ver el video porque también son parte de este logro. Pero principalmente a todos los que me han dejado mensajes tan bonitos en todas mis redes sociales. ¡Sigan divirtiéndose con 'Like", escribió la artista,en Instagram, mostrándose agradecida.

La canción, dedicada a sus haters, se desarrolla en el mundo de las redes: entre likes y followers. Recientemente, ella detalló que gusto por crear música viene de sus épocas con Timoteo: "Siempre me ha llamado la música y yo sentía que este era el siguiente paso", comentó.

No obstante, ha recalcado que la intérprete en su familia es su hermana Anna Carina, con quien le gustaría cantar a dúo. La artista participó en el videoclip de "Like" y no es la única integrante de la familia Copello en aparecer. También están Luchita, mamá de María Pía Copello, su sobrina Micaela y su hija menor Catalina.

María Pía Copello aparece en el videoclip de 'Like' acompañada por su familia: madre, hermana, sobrina e hija. | Fuente: Difusión

Los rostros conocidos también incluyen a influencers como Katia Palma, Patricio Parodi y el Osito Lima. El video se rodó tomando en cuenta todas las medidas y protocolos sanitarios; todos grabaron en espacio diferentes, solo María Pía y Catalina comparten pantalla.

La exanimadora infantil tiene sus miras puestas en conquistar mercados hispanos en México y Estados Unidos. Con esa inquietud y ganas de seguir internacionalizando sus contenidos, ella sorprendió a sus seguidores con su primera canción.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE "ESTO ES GUERRA"?

En el 2018, María Pía Copello abandonó la conducción de "Esto es guerra". Su razón para alejarse de las pantallas fue netamente familiar: el horario no le permitía ver más tiempo a sus menores hijos.

“Por el horario, llegaba cuando mis hijos estaban durmiendo”, respondió en conversación con Trome. “Ahora me encargo de ellos directamente y además, trabajo”, agregó sobre su rutina de vida actual sin programas de televisión.

