María Pía Copello se refirió a su tema 'Like', su debut en el mundo de la música. | Fuente: Instagram / María Pía Copello

Una canción dedicada a sus haters. Así definió María Pía Copello a “Like”, tema que marca su debut en la música. Tras estrenar el sencillo este 4 de septiembre, la exconductora de televisión contó a Magaly Medina el motivo que la llevó a incursionar en este rubro.

“Quiero que quede claro que la cantante es mi hermana [Anna Carina], porque ella tiene el talento y la voz para la música”, indicó la exanimadora infantil en el programa “Magaly Tv: La Firme”. Y, seguidamente, detalló que su gusto por crear canciones viene de sus épocas con Timoteo.

“He hecho cosas pequeñas como mis discos de ‘María Pía y Timoteo’. Siempre me ha llamado la música y yo sentía que este era el siguiente paso”, detalló Copello, quien decidió seguir el ejemplo de muchos influencers que lanzaron sus temas. “Dije por qué no, la vida es una”, apuntó.

El resultado fue una canción dedicada a quienes suelen publicar comentarios negativos en sus redes sociales. “Yo en realidad me río [de sus ‘haters’], porque si uno se pica, pierde”, manifestó.

Asimismo, María Pía se refirió que espera poder cantar a dúo con su hermana Anna Carina. “Ojalá en algún momento se anime para hacer algo juntas”, concluyó.

EL LANZAMIENTO DE "LIKE"

Siguiendo los pasos de su hermana Anna Carina, María Pía Copello hizo su debut en el mundo de la música con su canción “Like”, lanzada este 4 de septiembre. Tras salir en diversas plataformas musicales, el video musical no se hizo esperar y ya está disponible en YouTube.

Se trata de una canción que alude a la carrera que la exanimadora infantil viene construyendo en sus redes sociales como influencer. En su letra, Copello da toda una declaración de principios: “No tengo que inventar, pa’ que me den un like”.

En ese sentido, el videoclip del tema, estrenado este viernes también, continúa la línea de su sencillo al mostrar a la misma Copello en dos facetas: una como hater y la otra como influenciadora que prepara su contenido sin “comprar follows”.

Asimismo, el video de “Like” cuenta con la aparición de miembros de su familia, como su pequeña hija (su principal aliada en TikTok), su madre y su hermana Anna Carina. Y también figuras de televisión, como chicos reality, Katia Palma, la joven actriz Merly Morello, entre otros.

