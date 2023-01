María Pía Copello está por llegar a los 3 millones de visualizaciones con el videoclip 'Like'. | Fuente: Difusión

En solo dos días María Pía Copello celebraba el millón de visualizaciones de "Like", tema con el que debuta en la música, y ya se alista para festejar los tres millones. La artista, que conquistó a una generación como animadora infantil y a otra como conductora de "Esto es guerra", admite estar impresionada y que las cifras han "sobrepasado" sus expectativas.

"Siguen siendo momentos duros para el país. Mi forma de ser es llevar alegría. Esta canción tiene eso, es bastante pegajosa y comercial para que la gente por unos minutos se entusiasme y alegre", comenta a RPP Noticias.

No obstante, recalca que "no me pretendo consolidar como cantante". Por ello, se ríe cuando alguien le hace referencias al autotune: "A mí no me ofende cuando me dicen del autotune. Si fuera cantante que triste que me digan que mi voz está arreglada", dice entre risas.

AGRADECIDA

Recientemente, Pedro Suárez-Vértiz destacó la carrera "impecable y sin escándalos" de María Pía y su hermana Anna Carina Copello. "Las veo como un ejemplo a seguir [...] Con ellas aprendí que no hay que ser una inmoral para triunfar", dijo en su mensaje.

La exconductora no tiene más que cariño para el músico ante sus palabras. "Me emocioné mucho, no me lo esperé. Me sorprendí gratamente. ¡Si lo dice Pedro es porque es así!", dice soltando una pequeña risa. Todos los logros obtenidos en su carrera los toma con "agradecimiento y humildad", recordando que han habido momentos buenos y malos; pero que siempre ha tenido los pies en la tierra.

REINA DE LAS REDES SOCIALES

A dos años de su salida de "Esto es guerra", María Pía Copello se ha convertido en una influencer con 3 millones de seguidores en Instagram y más de 1 millón en TikTok. Ella sabe que hay una vida después de la televisión y encontró su nicho en el mundo de Internet. "Es difícil no desaparecer después de estar en televisión. Pero gracias a las redes sociales, y si las sabes usar bien, sigues en la mente de la gente y he podido lograr eso sin televisión", sostiene.

"NO ME OFENDE QUE ME DIGAN DEL AUTOTUNE"

En el videoclip de "Like" aparecen las mujeres de la familia Copello: su mamá, hermana, sobrina y su hija Catalina quien se roba las escenas. "Es la idea. Es un orgullo que mi hija lo haga tan bien. Siempre digo que los hijos deben ser mejores que los padres. Me alegro mucho por ella", sostiene la artista quien recalca que la pequeña no tuvo obligación de salir en el videoclip o los videos que ella publica en sus redes sociales: "no es un trabajo para mis hijos es su diversión, el trabajo es mío".

Si bien María Pía Copello ha destacado que la intérprete de su familia es Anna Carina, le entusiasma la idea de lanzar un tema juntas. "Yo he hecho esto como un vacilón o una aventura, ella es la cantante. A Anna Carina la admiro. Quién sabe, de repente decidimos hacer algo", lanza dejando intrigados a sus fans.

