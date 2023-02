Marco Romero dio su opinión luego de que los jugadores de la Selección Peruana canten su canción 'Porque yo creo en ti'. | Fuente: Facebook

El cantante criollo Marco Romero, quien acaba de inaugurar su propio centro artístico y cultural "Cree en ti", se refirió al éxito que tuvo su tema, entre la Selección Peruana en la Copa América 2019, cuando la entonaron como si fuera un himno tras conseguir el subcampeonato.

El músico es autor del tema "Porque yo creo en ti", el cual ya forma parte del ADN de la selección dirigida por Ricardo Gareca, al igual que la canción de Augusto Polo Campos "Contigo Perú".

"Eso fue una locura, la verdad es que me emocioné mucho. Vi que los jugadores estaban cantando 'Contigo Perú' y dije: 'qué chévere'. Yo amo la música peruana, he crecido con esa canción y he trabajado con esa canción. Además conocí al maestro Polo Campos, pero de pronto me pasaron un video de los jugadores cantando mi canción y colapsé de la emoción", dijo Marco Romero a RPP Noticias.

Asimismo, reveló que viajó a Brasil para seguir a la Selección Peruana en la Copa América 2019 y compartió un momento con los jugadores de la blanquirroja durante la concentración.

"Estuve con Tapia, Carrillo y varios jugadores en la concentración y estuvimos ahí conversando rápidamente (...) Todo es con mucho respeto y con mucho cariño. Tapia me abrazó y me dijo: 'maestro'. Nos tomamos una foto y les dije que yo estaba ahí para apoyarlos", agregó el cantante.

Finalmente, Marco Romero reveló que este 2019 cumple 20 años de carrera artística y lo celebrará con un show en Trujillo, el cual se realizará en el mes de octubre.

Marco Romero inauguró el Centro Cultural "Cree en ti" (Av. Arenales 1912 - Interior 201), donde se enseñarán clases de canto y baile. Más información en www.creeenti.pe.

