Marco Romero se unió a Gonzalo Calmet para crear una nueva canción para alentar a la Selección Peruana de fútbol que inició las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El tema se llama “Vamos Perú” y promete ser el nuevo himno de los hinchas que buscan darle esperanza a nuestros deportistas quienes el martes 13 de octubre se enfrentarán a la escuadra de Brasil.

“Estamos en una nueva etapa, en la que ya creemos en nuestra selección, tenemos que darle alegría a todos dentro de estos momentos difíciles que vive el Perú por la pandemia del coronavirus”, agregó el compositor.

Por su parte, Gonzalo Calmet comentó cómo fue que se dio la unión con el artista para crear este tema:

“'Vamos, Perú' nació de una conversación sobre nuestra selección. Entre anécdotas e ilusiones tomamos la guitarra y el cajón, y todo fluyó. Es un tema sincero no solo de dos cantautores, sino también de dos hinchas de verdad", aseguró.

El jueves 8 de octubre, la Selección Peruana se enfrentó a Paraguay logrando un empate en su primer partido de eliminatorias. Con un punto en la tabla y para animar a los hinchas a que sigan alentando, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) compartió la canción de Marco Romero en sus redes sociales.

CON LA BLANQUIRROJA

Marco Romero siempre ha estado acompañando a la Selección Peruana. El cantante entonó su canción "Llegamos los peruanos" junto a la barra organizada La Franja en el Mundial Rusia 2018, el cual promete convertirse en el nuevo himno de los hinchas peruanos.

"Ahora cambió la historia. 'Porque yo creo en ti' fue la canción simbolo de las eliminatorias y 'Llegamos los peruanos' será la del mundial", aseguró con entusiasmo el cantautor.

Romero también recordó cuando junto a Óscar Aviles visitó a la Selección Peruana en la Videna, donde compartieron un momento de cantos y bailes con la canción "Porque yo creo en ti".

"Yo solo he estado una vez en la videna cantando 'Porque yo creo en ti', pero no he tenido mayor contacto con los seleccionados y ese es uno de mis sueños. Poder estar en un entrenamiento, poder cantarles mi nueva canción, y si logro subirme al avión con ellos rumbo al Mundial sería el sueño de mi vida", finalizó el intérprete criollo

