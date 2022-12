'Cachuca', líder de Los Mojarras, se encuentra hospitalizado en UCI tras recaer con la COVID-19. | Fuente: Facebook / Los Mojarras

Luego de luchar hace unos meses contra la COVID-10, Hernán Condori, el líder de Los Mojarras más conocido como ‘Cachuca’, tuvo una recaída a causa del virus que hizo que fuera trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Hipólito Unanue en El Agustino.

Sin embargo, internautas en redes sociales aseguraron que el cantante de "Triciclo Perú" había fallecido, razón por la que su representante Dante Oliveros salió a desmentir dichas versiones.

“Gracias a Dios, Hernán (‘Cachuca’) todavía no ha fallecido y hasta cierto punto nos han informado que ha tenido una pequeña mejoría”, dijo al diario Ojo.

Asimismo, sobre la información falsa difundida por cibernautas, afirmó: “No hay un desenlace. No sé por qué la gente anda inventándose cosas”.

SU LUCHA CONTRA LA COVID-19

Dos meses atrás, Hernán Condori, el conocido ‘Cachuca’ de Los Mojarras, contó a RPP Noticias que se encontraba estable luego de contraer el nuevo coronavirus. En ese entonces, aseguró que se estaba librando de la enfermedad, pero lametaba las pérdidas familiares.

“A mí no me daba y hace tres semanas me empezó a dar de una forma gradual. Todos ya habían pasado [por esta enfermedad], algunos murieron y yo estoy saliendo ileso”, explicó el artista peruano, quien seguidamente confirmó que esta pandemia se había llevado a su madre, padrastro y hermano.

Y es que además de infectar a “casi el 80% de la familia” de su esposa, el nuevo coronavirus causó la muerte de tres miembros de su entorno más cercano. “Primero falleció mi padrastro, a los dos o tres días mi madre y diez días después mi hermano Jaime, mayor por tres años”, indicó.

