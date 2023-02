Los Juanelos estrenan 'Cuando esto acabe' por el Día de la madre. | Fuente: Instagram

La agrupación peruana ‘Los Juanelos’ liderada por Christian Ysla, ha lanzado una nueva canción con motivo por el Día de la Madre. Con este tema espera que las personas puedan poder de su parte para que la cuarentena obligatoria acabe y así abrazar a sus mamás.

A través de las redes sociales, la agrupación estrenó su éxito titulado “Cuando esto acabe”. Así lo presentaron obteniendo buenos comentarios por parte de sus fanáticos:

“Este Día de la Madre muchos lo pasaremos alejados de nuestras mamitas, algunos no sabemos cuando podremos darle un abrazo fuerte y decirle un "Te amo mamá". Sin embargo antes de esta pandemia cuantos de nosotros no visitabamos a nuestras madres o si la teníamos cerca no le mostrabamos todo el amor que le tenemos. Hoy estamos impedidos de hacerlo, tendremos que celebrarla a la distancia, por eso cuando esto acabe que lo primero que hagamos es ver a nuestras madres y decirle: "Feliz Día Mamá".

Los artistas se han caracterizado por crear canciones relacionadas a los temas nacionales que de alguna u otra manera, afectan a los peruanos.

"EL FREPAP YA TUSÁ"

Los Juanelos lo volvieron a hacer. La agrupación cómica criolla liderada por Christian Ysla presentó "El Frepap ya tusá", canción con la que hacen una parodia sobre los resultados preliminares de las Elecciones Congresales 2020 y el reguetón de moda: "Tusa".

En el video se puede ver a los tres músicos de la agrupación utilizando barba frondoza, tal como lucen algunos de los militantes del partido político. "El Frepap gobernará con el agro al poder", canta Christian Ysla en una parte de la canción.

Como se recuerda, el partido político Frepap fue una de las sorpresas en las últimas Elecciones Congresales 2020, debido a que en resultados preliminares de la ONPE al 90.29% ya tienen 9.75% de votos válidos, desplazando del tercer lugar a Acción Popular.

