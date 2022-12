En el Día del Músico, Leslie Shaw regresó a sus orígenes musicales cantando rock. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw volvió a sus orígenes. Si bien en un momento descartó volver a cantar rock -porque se siente cómoda en el género urbano- retornó por una fecha especial: el Día del Músico.

Fue así que la cantante grabó el cover del tema "Desaparecer", en clave rock, y lo compartió con sus seguidores en las redes sociales.

"Llevaba muchos años sin regresar a cantar algo que representa toda la esencia de mis inicios en la música: rock", sostuvo Leslie Shaw en su publicación de Instagram.

Para el cover de "Desaparecer", ella se reunió con músicos con los que trabajó al inicio de su carrera, algo que le resultó muy satisfactorio. Pero no es un regreso definitivo al género, aunque le gustó volver por un ratito.

"Este genero musical siempre tendrá un lugar en mi corazón. Gracias a mis fans por seguirme en todas mis locuras, para mí hacer música es eso, música, sin importar el género", apuntó la artista. El tema está disponible en Facebook Watch.

SU CARRERA MUSICAL

A mediados de año, lanzó su nuevo EP titulado “Yo soy Leslie Shaw” que reúne los temas "Estoy soltera", "Otra nota", "Por ahí no", "Faldita" y "Bombón". El videoclip del primero de ellos -su colaboración con Thalía y Farina- ha alcanzado más de 25 millones de reproducciones en YouTube.

Meses atrás, Leslie Shaw se refirió al crecimiento profesionalmente que ha tenido en Miami. Ella indicó que decidió dejar su vida en el Perú porque en EE.UU. podía abrir nuevas puertas. "En el Perú me iba bien, mi música sonaba en las radios, pero para crecer tenía que venir a Miami”, aseguró.

En otro momento, agradeció a sus padres quienes siempre le apoyaron en su carrera musical. “He recibido tanto apoyo de mis papás. Ellos me han hecho sentir tan cómoda con mi carrera y tan bien que nunca dudé de lo que pudiera ofrecer. Pero sí, muchas veces me frustraba porque sabía que tenía mucho que ofrecer y no se me daba las posibilidades”, apuntó.

Te sugerimos leer