Leslie Shaw agradece a sus seguidores por el éxito de 'Faldita'. | Fuente: Instagram

A Leslie Shaw el éxito le llegó luego de varios años de estar buscando un lugar en la escena musical. Como se recuerda, la rubia empezó haciendo rock, pero años más tarde decidió inclinarse por la música urbana y el reguetón.

Prueba de ello es su canción “Faldita”, lanzada a principios de marzo del 2019, cuyo video de YouTube ha superado las 50 millones de visualizaciones, un éxito que la cantante nunca esperó tener.

Parece que son buenos tiempos para la intérprete, pues no podemos olvidar que fue elegida por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi para interpretar junto a él su clásico “Échame la culpa”, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Es así que la rubia ha hecho uso de su cuenta personal de Instagram para agradecer a sus fans por el logro obtenido, quienes asegura han apoyado el tema “de una manera enorme”, por lo que se encuentra feliz y agradecida.

“Los he visto cantar y bailarla en todos los videos que me hacían llegar de todas partes del mundo. Esta es una canción que siempre tendrá un feeling enorme en mi corazón, créanme que la he disfrutado tanto como ustedes.Desde la etapa de composición, la vibra en el estudio, la filmación del videoclip hasta verlos cantándola como locos en mis conciertos que hasta ahora sigue siendo mi parte favorita”, escribió.

UNA COLABORACIÓN ESPECIAL

Cabe recordar que la artista ha participado en la grabación del tema “Me fui”, canción compuesta por la venezolana Reymar Perdono, quien narra en la letra todo aquello que enfrentan los migrantes venezolanos cuando abandonan su país natal en busca de mejores oportunidades.

El tema es interpretado por 15 artistas, entre ellos la propia Shaw, Sebastián Yatra, Fanny Lu y Fonseca, entre otros que se han unido para entonar a viva voz la canción que solía cantar Reymar en los parques y buses de transporte públicos.

"Súper feliz de haber participado en esta linda canción junto a grandes compañeros artistas. @reymar_perdomo eres grande, que el mensaje se siga expandiendo y que la unión prevalezca", escribió la rubia junto a un extracto del video.

Te sugerimos leer