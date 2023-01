La intérprete Leslie Shaw compartió detalles sobre su carrera musical, después de lanzar su nuevo tema 'Estoy Soltera'. | Fuente: Difusión

Leslie Shaw ha ocupado nuevamente las listas musicales con “Estoy Soltera”, la nueva canción donde colabora con Thalía y Farina. Su más reciente éxito ha sido toda una experiencia para ella, y actualmente se escucha en diferentes lugares del mundo.

En conversación con RPP Noticias, la cantante peruana —desde Miami, Estados Unidos— comentó sus impresiones, después del lanzamiento de “Estoy Soltera”. Cabe destacar que el videoclip ya cuenta con más de 5 millones de visitas en YouTube.

“Increíble, ha sido gratificante. Estoy orgullosa de mí misma, porque ha sido mucho tiempo esperando que ya salga. Thalía y Farina me escribían ‘¿cuándo va a salir?’. Todo se tuvo que posponer, pero por fin pudo salir. Estoy contenta de que les haya gustado tanto”, contó Leslie Shaw. “Está sonando también en otros países que de repente antes yo no sonaba”.

En ese sentido, Shaw reveló que su música cruza las fronteras, y suena a nivel internacional gracias a las plataformas de música streaming como Spotify. “Es increíble porque me escuchan en muchas partes del mundo que no te puedes imaginar”, confesó la intérprete de “Faldita”.

SER INSPIRACIÓN PARA OTRAS MUJERES

Desde su incursión en la música urbana, Leslie Shaw ha decidido cantar a las mujeres. Una voz entre tantas que buscan dar más espacio al empoderamiento y liberación femenina en un género que alguna vez fue liderado solo por hombres. Por ello, la artista de 31 años busca ser una inspiración y procura recalcar eso en su música.

“Siempre voy a defender a mis seguidoras mujeres, siempre estoy pendiente de ellas, de aconsejarlas, ser inspiración para ellas. Siempre voy a recalcar eso en mis letras. Siempre voy a empoderar a la mujer, porque son letras de lo que me pasó a mí o experiencias. Me considero una mujer fuerte, independiente y poderosa”, dijo a RPP Noticias.

Tanto en “Por ahí no” y “Otra nota”, ambas de su nuevo álbum “Yo soy Leslie Shaw”, ella cuenta diferentes situaciones que atravesó en su vida: la primera como una mujer que se puede comprar el mundo entero y la otra como quien recién ha salido de una relación, pero ya lo ha superado. “Yo soy una mujer fuerte y puedo salir yo también con quien quiera. (risas) Son experiencias personales, pero a las chicas les encanta”, agregó.

En el futuro, Leslie Shaw confesó que le agradaría trabajar con otras artistas femeninas de Latinoamérica. “Me encantaría colaborar con Natti Natasha que también tiene mucho tiempo luchando. Ella es de República Dominicana. Con Anitta, es de Brasil, muy divertida y sexy”, expresó.

'Yo Soy Leslie Shaw' es el nuevo álbum de la artista peruana que reside entre Perú y EE.UU. | Fuente: Difusión

NO SE CIERRA EN EL URBANO

En los últimos años, Leslie Shaw ha centrado su talento musical en el género urbano, pero no descarta moverse entre diferentes estilos musicales. Desde RPP Noticias, le consultamos si se atrevería a hacer un dueto en inglés con una artista pop como Ariana Grande, dado que ahora reside entre EE.UU. y Perú.

“Claro, ¡cómo no! Me meto a mis clases de inglés y lo hago. Soy así, hay que arriesgarse en la vida y hay que decir sí y prepararse obviamente antes de. Yo soy muy ambiciosa”, respondió Shaw muy animada con la idea. “Todo este tiempo he tratado de hacer de todo un poco y me gusta la música en general. Consumo todo tipo de música y me siento capaz de hacer cualquier género. Obvio que no es fácil, tendría que prepararme y hacerlo bien”.

Ante el cierre de las fronteras por la pandemia de coronavirus, Leslie Shaw se ve impedida de viajar al Perú. Sin embargo, desde Miami, está esperando pronto regresar para reencontrarse con su familia, equipo y sus queridas mascotas. Y quizá, en un futuro no muy lejano, volver a los escenarios con todas las recomendaciones necesarias en estos tiempos diferentes.

