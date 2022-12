Susana Baca ganó un Latin Grammy a Mejor álbum folclórico por su disco 'A capella'. | Fuente: Academia Latina de la Grabación

Este 19 de noviembre, Susana Baca triunfó en la categoría de Mejor álbum folclórico de los Latin Grammy 2020 al ganar el galardón gracias a su disco “A capella”, grabado durante la cuarentena producida por la pandemia del nuevo coronavirus.

Tras enterarse de la noticia, la artista de 76 años compartió un video en el que envía un mensaje a sus seguidores y expresa su alegría por llevarse su tercer premio de la Academia Latina de la Grabación. “¡Me acabo de ganar el Grammy! Qué lindo, ¿verdad?”, dijo al inicio.

“Es mi tercer Grammy y estoy muy feliz, por supuesto. Creo que mi trabajo ha sido reconocido una vez más y se lo dedico a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, y a toda la clase trabajadora que construye cada día este país llamado Perú”, añadió.

Durante la gala virtual de los Latin Grammy 2020, Susana Baca competía contra cuatro agrupaciones de Colombia y México: los Gaiteros de Pueblo Santo, los Gaiteros de San Jacinto, el Quinteto Leopoldo Federico y Tierra Adentro.

Susana Baca envió un mensaje tras ganar un Latin Grammy a Mejor álbum folclórico. | Fuente: Difusión

¿CÓMO NACIÓ EL DISCO “A CAPELLA”?

Durante la cuarentena, la cantante nacional decidió grabar su último disco desde su casa de Santa Bárbara, en Cañete. En este material, reunió éxitos de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Violeta Parra, Fito Paéz y otros artistas.

En conversación con RPP Noticias, Susana Baca comentó que por recomendación de su esposo Ricardo Pereira empezó a trabajar en canciones a capela, tal como la pareja se conoció cuando él la vio subir en un escenario y todavía, en ese entonces, no tenía músicos.

"Empecé a abrir mi baúl de canciones. No puede faltar cantar a Vallejo, el poeta García Lorca, me acordé de los poetas populares que hay en el norte del Perú, me acordé de un señor que nos enseñó unas coplas cantadas. Fue así, elegir y claro, por supuesto que tenía que estar ‘Yo vengo frente a mi corazón’, porque todos los días de la pandemia, como un rezo, decía ‘¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón’”, dijo al respecto.

Te sugerimos leer