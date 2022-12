El animador de orquestas de salsa, Jorge Muñoz, falleció a causa del coronavirus. | Fuente: Instagram

Jorge Muñoz, destacado animador de salsa que actualmente trabajaba como la orquesta Josimar y su Yambú, falleció a los 71 años a causa del coronavirus. El músico lamentó la muerte de su colega.

"Hace un par de días me dijeron que ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo. Tú sabes que eso no fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que llegarías a los 91", escribió el cantante Josimar Fidel en una publicación en Facebook.

"Aunque me cueste aceptarlo, hoy sí debo decirte ADIÓS [...] Deja un vacío irreemplazable en mi orquesta y mi corazón", agregó el músico.

A inicios de mes, Josimar y su Yambú realizó un concierto virtual para recaudar fondos en favor de Jorge Muñoz. Previamente, en la década de 1990, él fue animador de la orquesta Hey Hey Camagüey.

SE DESPIDEN

La agrupación también se despidió de él a través de un mensaje por redes sociales. "Expresamos nuestras sinceras condolencias a toda la familia de Jorge Muñoz, y rezamos por el reposo eterno de una persona inolvidable", dice en la publicación de Instagram.

"Nuestras oraciones y pensamientos están con ustedes en estos tiempos difíciles. Descansa en paz hermano Jorge", se despidieron.

Además de Josimar Fidel y Hey Hey Camagüey, diversos amigos y conocidos han expresado su pesar ante la noticia en las redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Cultura también lamentó el fallecimiento de Jorge Muñoz, y expresó sus condolencias a sus familiares, colegas y seguidores.

