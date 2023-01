Daniela Darcourt y Jhovan Tomasevich se unen para cantar 'Fuego eterno'. | Fuente: Instagram

Así defendió a Daniela Darcourt. El vocalista y líder de Zen, Jhovan Tomasevich, se pronunció sobre las críticas que recibió la salsera al interpretar un dúo con el rockero de la canción “Fuego eterno”.

“Para mí (la canción) representa un gesto de demostrarle a la gente que entre los géneros musicales no debería existir rivalidad, sino todo lo contrario, hay buena onda, admiración mutua por la carrera y trabajo del otro”, comentó el cantante.

Además, reveló que la voz de la intérprete de “Señor mentira” no solo es para la salsa, también para otros ritmos.

“Empecé a seguirla en redes sociales y me di cuenta de que ella cantaba otros géneros. Un día me la cruzo en el backstage de un festival, y le digo ‘tú tienes que cantar en el próximo disco de la banda’ y ella me dijo ‘encantada, quiero hacerlo’”, rememora Tomasevich contando el motivo por el que decidió que ella formara parte de álbum.

Asimismo, resaltó la importancia de que varios géneros musicales se fusionen y los artistas puedan trabajar juntos.

“No solo era una apuesta por tener una voz femenina y tener un primer invitado en el disco, sino que, además, sentía que reflejaba lo que pasa con los peruanos, que ya estábamos cambiando el chip de solo escuchar un género musical”, manifestó al diario La República.

Es así que terminó con una reflexión en la cual espera que entre los cantantes peruanos exista un respeto y compañerismo entre todos.

"Me he dado cuenta de que existe un amplio respeto y admiración mutua entre los artistas, pero somos muy celosos y cerrados a la hora de generar estas colaboraciones por los géneros musicales”, señaló.

