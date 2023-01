Los Hermanos Yaipén celebran sus 20 años mientras luchan contra los efectos de la COVID-19. | Fuente: Difusión

Un bus detenido simboliza el efecto que tuvo la pandemia del nuevo coronavirus en los planes de los Hermanos Yaipén, orquesta de cumbia que este 2020 cumple 20 años de creación. Un aniversario con muchos proyectos que debieron quedar truncos debido a los tiempos recios que enfrenta actualmente la industria musical.

“Nadie sabía qué es lo que iba a pasar”, comentó Donnie Yaipén, vocalista del grupo, a RPP Noticias. “Nosotros teníamos un plan de trabajo e iniciamos el año con una inversión en el videoclip de ‘Déjate querer’ y habíamos comprado un bus nuevo, acondicionado, con todas las comodidades para poder viajar tranquilamente”, añadió.

Sin embargo, esta movilidad jamás pudo estrenarse y las presentaciones previstas debieron suspenderse. Solo les quedó dar por finalizado el videoclip que ya habían grabado en Buenos Aires (Argentina) con el grupo Agapornis y procurar que los miembros de la empresa —más de 40 personas entre músicos, personal administrativo, marketing, técnicos de sonido, entre otros— soporten la crisis.

“Al igual que la mayoría, hemos tratado de ayudar a todo nuestro personal”, confesó Donnie. “Hemos tratado de apoyarlos primero cumpliendo con todos sus pagos, porque no se le quedó debiendo nada a nadie. Y luego ayudando dentro de lo que hemos podido a los que más necesitaban, entre el 60% y 70%, porque no todos ganan igual”, agregó.

Así, los Hermanos Yaipén aguardan el fin de las restricciones producidas por el estado de emergencia nacional para poner en marcha los conciertos aplazados. Y, sobre todo, esperan poder celebrar un vigésimo aniversario que es motivo para recordar el legado de sus fundadores, los hermanos Walter y Javier Yaipén Uypan.

VEINTE AÑOS DE CUMBIA IMPARABLE

Donnie Yaipén es hijo de Javier, uno de los fundadores de la orquesta de cumbia que nació en el 2000, en Monsefú (Chiclayo). En el 2002, a los doce años, Donnie seguía con atención el recorrido de la agrupación y acompañaba a su papá y su tío Walter a los conciertos que daban en Chiclayo y sus alrededores.

“Había solo uno o dos eventos a la semana, a veces al mes, y acompañarlos no me perjudicaba en los estudios”, recordó Donnie para RPP Noticias. “Yo he visto el empeño que Walter y Javier le han puesto, la perseverancia. Esas cositas quedan grabadas. Ahora que estamos grandes, podemos poner en marcha todo lo que hemos aprendido de ellos”, agregó.

Y cuando habla en plural, Donnie se refería a su primo Gianfranco, hijo de Walter, que se ocupa de la gerencia de la banda, así como al resto de la familia que también colabora con el desarrollo de la orquesta. Ellos trabajan codo a codo para que Hermanos Yaipén abrace el futuro bajo nuevos desafíos: la internacionalización y la integración en las plataformas digitales.

“Fuimos una de las primeras orquestas con más seguidores en Facebook, recibimos una placa de YouTube. Toda esta plataforma digital la hemos tenido controlada y ahora nos ayuda para seguir invirtiendo y que nuestra música siga sonando. La música Yaipén no puede parar”, afirmó Donnie, quien además destacó a Argentina como el primer destino en su conquista del mercado extranjero.

Con la expectativa de que la pandemia acabe pronto, el hijo de Javier Yaipén manifestó que lo primero que harían tras el fin de esta crisis es llevar a cabo la celebración por los veinte años. “Pensamos hacer un evento muy grande por estos veinte años de éxitos de Walter y Jaiver. Es un homenaje que nosotros, sus hijos, estamos organizando para ellos, con artistas internacionales invitados”, concluyó.

