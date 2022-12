Gian Marco visitó los estudios de RPP Noticias y habló sobre el éxito profesional de Nicole Zignago. | Fuente: Instagram

Gian Marco, quien ya inició el Tour Intuición 2019, gira que recorrerá varias ciudades de Perú, visitó los estudios de RPP Noticias y habló sobre la admiración que siente por su hija Nicole Zignago, quien ya está por terminar su carrera como música en la universidad Berklee College of Music.

"Ella eligió la carrera y ya tiene un éxito en las radios como compositora que es '1, 2, 3' de Sofía Reyes. Es un éxito mundial. Nicole me va a superar con creces", dijo el cantante en el programa "Encendidos".

Asimismo, el intérprete de éxitos como "Una canción de amor" y el más reciente "Sácala a bailar" contó detalles de la conversación que tuvo con su hija, cuando ella le reveló que quería dedicarse profesionalmente a la música.

"Nicole salió del colegio y un día me dijo que iba a estudiar Negocios Internacionales, pasó el tiempo y entró a la universidad acá en Perú. Un día llego a la casa y la encuentro llorando desconsolada y me dice: 'Papá, no puedo más. Esta no soy yo. Yo soy música y me quiero dedicar a ello'. Yo le dije: 'Bienvenida a mi pesadilla'", agregó.

Finalmente, Gian Marco reveló que él también postuló a una beca para la misma universidad en la que actualmente estudia su hija, pero tomó la decisión de quedarse en Perú para continuar su carrera musical.

"Yo postulé a Berklee cuando tenía 20 años y me dieron la beca. Yo decidí quedarme porque ya 'Domitila' había salido. Yo me quedé porque ya había iniciado mi carrera. Todas las cosas que ha conseguido Nicole las hizo sola. La vez pasada publicó una foto cantando en la calle a estuche abierto. Ella ha comenzado de abajo", concluyó.

Actualmente, Gian Marco confirmó su nueva gira nacional, la cual recorrerá varias ciudades del Perú. La gira "Intuición 2019" inició el 4 de mayo en Ica y finaliza el 5 de octubre en Tacna.

