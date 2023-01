Gian Marco relató la historia detrás de 'El ritmo de mi corazón', tema que compuso para Grupo 5. | Fuente: Instagram / Gian Marco

Para nadie es un secreto que Gian Marco fue el responsable detrás de la creación “El ritmo de mi corazón”, tema que bajo la interpretación de Grupo 5 se convirtió en todo un éxito musical desde su lanzamiento.

Pero ¿cómo nació esta canción? ¿De qué manera llegó a manos del cantautor peruano este encargo para componer el tema cumbiambero? El mismo Gian Marco se animó a contar el origen de la canción a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el músico relató que Elmer Yaipén lo contactó en el 2011 para encomendarle la creación del tema principal de su disco “El ritmo de mi corazón”. Antes de saberlo, coordinaron una reunión.

“No sabía de qué se trataba [la cita] hasta que me dijo: ‘Gian Marco queremos que le escribas una canción al Grupo 5’. Debo confesar que me sorprendió mucho esa petición y al mismo tiempo me sentí honrado por la propuesta”, aseveró.

Tras esta sorpresa inicial, a Gian Marco le pareció que se abría un horizonte musical. “Nunca antes había explorado el mundo de la cumbia desde el lado de la composición. No dudé ni un solo segundo y acepté el reto. Días más tarde, dándole vueltas a la idea, nació ‘El ritmo de mi corazón’”, señaló.

EL CAMINO DE UN ÉXITO

Luego de componer “El ritmo de mi corazón”, Gian Marco no tardó en recibir la aprobación de Grupo 5. “Me sentí muy feliz cuando Elmer [Yaipén] y todo el grupo me dijeron que les parecía increíble y que la elegirían como sencillo de lanzamiento. La canción fue un éxito”, indicó.

“Nueve años después, mi manager Miguel Valladares me propone volver a grabarla, pero esta vez con la nueva imagen del grupo con Christian Yaipén y decidí convocar a mi querido Tony Succar. Los resultados fueron increíbles”, manifestó.

Así, este 2020, el intérprete de “Lejos de ti” aseguró que a esta canción le guarda mucho cariño. Por ello, antes de que el aislamiento social obligatorio iniciara, realizó una presentación acústica del tema en su estudio, acompañado por otros músicos. “Decidí volver a darle vuelta a la canción, reinventarla y llevarla a otro lugar sin que perdiera su esencia”, expresó.

