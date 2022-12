Gian Marco envió un mensaje a jóvenes cantantes peruanos como Leslie Shaw y Susan Ochoa. | Fuente: Instagram / 3 Puntos

Gian Marco se propone celebrar sus 30 años de carrera, el próximo año, con un gran concierto en el Estadio Nacional. Con su experiencia en la industria de la música, él le envía un mensaje a jóvenes cantantes como Susan Ochoa, Leslie Shaw y Ezio Oliva.

"A todos los nuevos talentos peruanos les deseo una maravillosa y longeva carrera. Creo que estamos en esta carrera no solo para ser famosos y hacer un 'one hit wonder'", sostuvo el músico a RPP Noticias.

Para Gian Marco, el reto en la industria musical depende de la meta que se imponga cada artista, lo que va de la mano de un planeamiento a largo plazo y de contar con un gran equipo de trabajo. "Hay que tener un camino trazado. Yo me he podido quedar cantando en la Estación de Barranco toda mi vida, pero no quería. Quería seguir trascendiendo, esa es la palabra", agregó el músico que sorprendió con su show en la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

LEGADO MUSICAL

Su hija Nicole Zignago le está siguiendo los pasos. Orgulloso de que la joven terminara su carrera musical en la Universidad de Berklee (EE.UU.), el compositor está convencido de que ella "lo va a superar". Como hijo de Regina Alcóver y Joe Danova, es consciente del legado que le está dejando como familia.

"Es un legado de respeto hacia la carrera y, después, lo que tiene que hacer es demostrarlo ella solita. Me pasó como hijo de Regina y Joe, pero por más hijo de quien seas debes demostrarlo [talento] en la cancha", recalcó.

CELEBRAR A PEDRO

El músico y compositor recordó con cariño a su amigo Pedro Suárez-Vértiz quien, alejado de los conciertos, ha encontrado otra manera de seguir en contacto con sus fans como el musical "Cuéntame" que estrenará en setiembre.

"Esto es una forma de celebrarlo y seguir celebrándolo porque se lo merece. La música que nos ha dejado no tiene que dejar de ser tocada. Por problemas de salud, él no puede hacerlo, pero uno escribe canciones y ya no te pertenecen, le pertenecen a la gente", recalcó Gian Marco.

