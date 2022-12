Ezio Oliva se inspiró en una historia con su esposa Karen Schwarz para crear '30 horas'. | Fuente: Instagram / Ezio Oliva

De una banda juvenil a cantante solista, la carrera de Ezio Oliva alcanzó proyección con Ádammo y ha encontrado su mejor momento con su nuevo sencillo “30 horas”, lanzado hace cinco días a través de YouTube, que hasta la fecha ya superó el millón de visualizaciones.

“Ha sido una sorpresa para mí, porque ha sido en apenas cuatro días”, dijo a RPP Noticias el cantante. “Y la verdad que esta canción es importante para mí, porque es parte de una historia que viví con mi esposa, cuando recién comenzábamos la relación”, acotó.

“Sé que yo nunca pensé en tu corazón / Pero espero que no se haya hecho tarde”, dice la letra de una canción con sabor a arrepentimiento. Y, según Oliva, no es un tema sobre la infidelidad, sino sobre el perdón y una situación particular que vivió al comienzo con Karen Schwarz.

“Cuando uno a veces está en ese proceso de conocer a una persona, y está empezando a fluir, pero aún no hay ningún tipo de compromiso —el famoso amigos con derecho—, y de pronto aparece en el camino alguien que te mueve el piso, es en ese momento del que habla [la canción]”, relató.

De acuerdo con el artista, de esta experiencia sonsacó uno de los mayores aprendizajes de su vida. “Pedir perdón puede cambiarte la vida. Ese es un mensaje que yo recalco siempre. Pedir perdón es un arma poderosísima. A veces te puede cambiar la vida, a mí me la cambió”, indicó.

ENTRE LA FAMILIA Y LA MÚSICA

Ezio Oliva se ve a sí mismo como un peruano emprendedor. Y también como un músico que no habría llegado a tener éxito de no ser por el trabajo constante que ha tenido con sus seguidores. “El público es el gran motor que me ayuda a empujar este gran barco”, anotó.

Pero existe otra pieza clave para darle movimiento a su carrera. O, mejor dicho, a él como persona: su familia. ¿Cómo hace, sin embargo, para mantener equilibrado su hogar y su trayectoria, que involucra temporadas en el exterior, conciertos fuera de Lima y sesiones de grabación?

“Karen, además de ser mi esposa, es mi socia de la vida. Desde que empezamos, siempre decidimos que nos veamos como un equipo. Mis sueños son los tuyos y tus sueños son los míos. Tiene que haber, además, consentimiento de ambas partes para que esto pueda funcionar”, explicó a RPP Noticias.

Y en ese punto medio, continuó apuntando Oliva, radica el secreto de su estabilidad como pareja. “Estamos muy comprometidos con nosotros, con nuestro proyecto de vida, y eso ha hecho que esto pueda fluir”, indicó.

De allí que apoye todas las decisiones de Schwarz, incluidas las recientes declaraciones que hizo contra Rodrigo González 'Peluchín'. "No es de lo más cómodo ni agradable lo que está pasando. Lo único que voy a decir es que yo respaldo completamente a mi esposa. Lo que diga, lo que haga y lo que sienta, absolutamente", expresó.

PROYECTOS A FUTURO

Próximo a tener una segunda bebé, el intérprete de “Siempre has sido tú” advirtió que tras el embarazo de Karen Schwarz no piensa tomarse una pausa. “Difícil que pare. Amo tanto lo que hago que no habría por qué parar. Pero si ese día, cuando nazca mi hija, hay algo que tenga que ver con mi trabajo, sea lo que sea, lo cancelo. Mi prioridad es mi familia”, puntualizó.

Por otro lado, los viajes a México arrancarán pronto para Ezio Oliva. “Tengo un festival muy grande, como para 40 mil personas, en el Palacio de los Deportes. Es mi primer gran festival en México después de haber pasado por esta gira con Alejandra Guzmán que fue magnífica”, aseveró.

