Ezio Oliva contó a RPP Noticias su punto de vista sobre la infidelidad. También habló sobre sus proyectos actuales. | Fuente: Instagram

Your browser doesn’t support HTML5 audio En conversación con RPP Noticias, Ezio Oliva opinó sobre la infidelidad y relató el secreto para un matrimonio estable y sus proyectos actuales. | Fuente: RPP Noticias

El cantante peruano Ezio Oliva anunció a través de sus redes sociales que la bebé que espera junto a su esposa Karen Schwarz será de sexo femenino. La noticia despertó las felicitaciones de sus miles de seguidores y, en entrevista con RPP Noticias, el músico no dudó en mostrarse feliz con que otra mujer se sume a su familia.

“Creo que la bendición más grande que tengo en la vida es estar rodeado de mujeres”, dijo Ezio Oliva a RPP Noticias en el programa Encendidos. “Las mujeres tienen una sensibilidad diferente, una manera diferente de ver la vida y es lo que yo necesito por lo menos. Ezio Oliva necesita esa estabilidad”.

Asimismo, el exvocalista de Ádammo se refirió al secreto para mantener un matrimonio estable con Karen Schwarz e indicó que, pese a las diferencias típicas de cualquier relación, ambos se encuentran encaminados hacia un mismo proyecto respaldado por el compromiso. “Eso puede más que cualquier cosa”, subrayó.

Oliva aprovechó este punto para referirse a los sonados casos de infidelidad ocurridos en las últimas semanas. “Uno de los temas más importantes es el compromiso. La verdad, la fidelidad como tal es solo un concepto. La fidelidad es: yo me he comprometido a no meterme con nadie y tú también. Pero si el compromiso es distinto, también estaría bien. Cada uno tiene sus reglas y lo importante es cumplirlas”, resaltó el cantante.

NUEVOS PROYECTOS

Por otro lado, Ezio Oliva se pronunció sobre sus últimos proyectos, entre los que se encuentra su participación en el concierto navideño del 22 de diciembre que ofrecerá junto a la Orquesta y Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima.

“Comparto escenario con Anna Carina y la gran Eva Ayllón”, manifestó el cantante a RPP Noticias, quien ve esta presentación como una oportunidad destacada en su carrera. “Sinfonía Navideña” es un espectáculo para toda la familia que conjuga un repertorio navideño y lírico.

El monto recaudado será a beneficio del programa Sinfonía por el Perú, que a la fecha viene cambiando la vida de más de 8 mil niños peruanos que viven en situación de vulnerabilidad gracias al poder transformador de la música. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro a precios populares.

El músico también se pronunció sobre la versión en salsa de su tema “Salvavidas”, que cuenta con la colaboración de los artistas Andy Rivera y César Vega. Además, contó con cuál salsero le gustaría colaborar. “Si hablamos de salsa, soy fan, pero refan, de Marc Anthony. Me encantaría hacer algo con él”, señaló.

Te sugerimos leer