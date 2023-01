Eva Ayllón descartó incursionar en la política. | Fuente: Facebook | Eva Ayllón

Eva Ayllón, quien recientemente recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical, señaló en conferencia de prensa tras ser consultada por RPP Noticias que ha recibido varias propuestas para incursionar en la política, pero las ha rechazado porque planea dedicarse toda la vida al arte.

"He sido invitada por varias personas, pero les he dicho que yo hago política con mi voz y pido las cosas con mis canciones. Yo me quejo y hablo le que tengo que decir cantando. Yo no quiero saber nada de la política porque no sé nada de ello. Creo que mi labor en esta tierra es que siga cantando, para que, entre problema y problema, haya una canción que repare el alma y el corazón en algún momento", dijo Eva Ayllón.

Asimismo, la intérprete criolla señaló que este premio "es una mayor responsabilidad" porque al recibir la distinción de Excelencia musical se va a dedicar a promover el folclore peruano para que "el Perú tenga su propia categoría" en los Latin Grammy.

Por otro lado, cantante señaló cómo se viene adaptando a las nuevas plataformas de difusión de la música y, sobre todo, a los servicios de streaming. En Spotify, Eva Ayllón tiene más de 2000 mil oyentes mensuales.

"Todo mi trabajo está en las redes sociales y en todas las plataformas, gracias a Dios. También hay que luchar contra eso porque es un poquito complicado. Yo saqué mis discos del mercado porque yo tengo 45 producciones ─de las cuales cinco fueron producidas por ellas─, pero las 40 anteriores no me pertenecen. Entonces, quién se beneficia con todo eso. Yo ahora ya estoy viendo regalías, tengo mi canal de YouTube. Esas cosas hay que componerlas", agregó.

Finalmente, reveló que ya ha conversado con Tony Succar, quien ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa y Productor del Año, para hacer una colaboración, pero esta no sería en el género criollo, sino en salsa.

"Hace un par de años, Tony me dio unos temas para hacer, incluso él quería que estuviera en su disco tributo a Michael Jackson. Le he dicho que hay la posibilidad de hacer algo, pero por supuesto no va a ser nada criollo. Tiene que ser algo de lo que hace. Yo soy versátil, así que vamos a ver", concluyó.

