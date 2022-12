Amanda Portales lamentó la muerte de su amigo 'Chato' Grados. | Fuente: Instagram

Amanda Portales, una de las artistas más allegadas a Eusebio 'Chato' Grados, lamentó el fallecimiento de su amigo y colega. "Estamos muy muy dolidos todo el campo artístico. Simplemente nos lleva la delantera", expresó en América Tv.

La intérprete, conocida como la Novia del Perú, expresó el cariño que le tenía al 'Chato' Grados y recordó que el domingo, durante el Día de la Madre, pudo conversar con él y hasta quedaron en volver a cantar juntos.

"He tenido la suerte de ser su amiga desde hace muchísimos años, hemos viajado al extranjero y fuera de Lima. En el Día de la Madre, recibí un saludo muy cariñoso y me alegró que se estaba recuperando. Él sabía que yo lo quería mucho. Era como mi hermano. Me siento muy triste", dijo Portales.

"Por el Día de la Canción Andina también estuvo conmigo, esa fue la última presentación. El domingo (hablé con él), me dijo 'ya se viene tu celebración de bodas de esmeralda'. 'Ahí estaremos', le dije", añadió.

Asimismo, destacó las virtudes del autor del "Pío Pío" y del sacrificio que hizo para poder cumplir sus metas como artista. "Se ha ido una persona muy carismática, él sabía llegar al público, rápidamente se ganó el cariño", señaló.

"A veces en la vida no todo es felicidad, no se gana al 100% de popularidad, sino se trabaja y se es constante. Él tuvo mucho desprendimiento, incluso con la familia", agregó la intérprete de "Vaso de cristal".

En otro momento, Portales manifestó su pesar debido a que no se podrá realizar un homenaje postmortem a Eusebio 'Chato' Grados, debido al estado de emergencia y a las medidas de distanciamiento social tomadas por la pandemia de la COVID-19.

"También tengo que decir que el señor Carlos Guillén Oporto ha estado pendiente de su salud y está en coordinaciones con su esposa, con su hijo. Es una pena porque no se podrá hacerle una despedida como se hubiera querido, no se va a poder dar con el aplauso del público, pero siempre lo recordaremos", concluyó Amanda Portales.

