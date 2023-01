Dina Páucar ha decidido incursionar en el rubro turismo ante la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Instagram / Dina Páucar

La cantante Dina Páucar decidió poner una pausa a su música e incursionar en el rubro turístico para sobrevivir a la crisis que viene atravesando la industria del entretenimiento.

Actualmente, la artista folclórica se encuentra lejos de Lima y vive, junto a su esposo, en la provincia de Chanchamayo, donde tiene un fundo en La Merced con ocho bungalows "al estilo Oxapampa" que cuentan con agua, luz e internet.

"Siempre me ha gustado el negocio de la hotelería y quiero que me visiten turistas para que disfruten de la naturaleza", comentó Páucar al diario Ojo sobre las expectativas que tiene en torno a esta nueva oportunidad de negocio.

Por otro lado, pese a que la crisis sanitaria mantenga los conciertos inhabilitados, Dina Páucar señaló que espera con ilusión el día en que pueda colocarse sus polleras y zapatos de fiesta para cantarle a su público.

"Me acordaré de un muchachito que me dijo hace poco: '¿Dina, imaginas cuando cantes la canción 'Madre'? ¿Te imaginas cuántas personas mirarán el cielo?' Y yo en ese momento me emocioné, porque en esta pandemia muchas madres, padres, hermanos e hijos se han ido e, inevitablemente, una canción nos los recordará. No sé cómo voy a poder cantar con tanta emoción que llevo dentro", comentó.

UN LLAMADO A LA EMPATÍA

Según Dina Páucar, durante los primeros meses de la crisis sanitaria, ocasionada por la COVID-19, tenía la esperanza de que todo pasara rápido. "Pero se empezaron a cancelar todas las presentaciones y nos dimos cuenta que esto tenía para rato", dijo al diario Ojo.

Ese fue el motivo de que se mudara a su fundo de diez hectáreas, una propiedad que compró hace 12 años con el objetivo de vivir en ella una vez que se retirara de los escenarios. "Pero mis planes cambiaron", afirmó.

Así como ella, muchas personas de la industria musical vieron sus proyectos paralizados por la emergencia sanitaria. Por ello, Dina Páucar pidió que las personas comprendan la situación por la que atravesaron sus colegas.

"Es muy agresivo decir por qué no ahorraron, por qué salen y se exponen, tenemos que ser empáticos, hay mucha necesidad. Sin ingresos con la música, cómo les darán de comer a sus hijos, las deudas no esperan y hay que seguir pagando", precisó.

PIDE POR HUÁNUCO

Dina Páucar se quebró luego de ver la situación que está viviendo Huánuco debido al aumento de contagiados y fallecidos por el nuevo coronavirus en su ciudad natal. La artista folclórica no pudo contener sus lágrimas en una entrevista para un medio local y pidió al presidente Martín Vizcarra que apoye en esta crisis.

“Nos falta oxígeno, nos falta personal médico en Huánuco. Tengo el corazón estrujado. Con mucha pena de que Huánuco esté tan abandonado, es verdad todo el Perú está pasando momentos muy difíciles, es doloroso poder sentir más cuando uno es artista, porque has estado en esos lugares”, aseguró.

Además, se unió al pedido de su colega Pelo D’Ambrosio quien también hizo un llamado al mandatario: “Al presidente de la República le pedimos encarecidamente tener más atención a Huánuco. Por favor se lo suplicamos, por nuestras familias que se nos están yendo”, se le escucha decir.

Por otro lado, Dina Páucar comentó que Huánuco está siendo olvidado por el gobierno regional y eso no puede ser posible: “Lamentablemente no puedo ir a hacer la marcha porque también me encuentro delicada de salud, es muy triste hacer este pedido porque todo el Perú está en emergencia. Pero por favor, se lo pedimos de corazón”, agregó.

La intérprete peruana confesó que se siente con las manos atadas y salir en los medios es la única manera de que se haga escuchar: “Nos sentimos con las manos atadas, nuestra única arma es poder llamar a los programas para que las autoridades tengan consideración por Huánuco, por favor”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer