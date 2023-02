Cecilia Barraza estrenará su recital “Quisiera Ser Como el Tiempo” vía streaming. | Fuente: Difusión

Cecilia Barraza celebrará el Día de la Canción Criolla con el lanzamiento de su recital “Quisiera Ser Como el Tiempo” en streaming. La emotiva despedida de los grandes escenarios de este ícono de la música peruana, tras 48 años de éxitos, fue grabada del apoteósico recital ofrecido hace un año en el Gran Teatro Nacional.

El anuncio de la llegada de esta producción de ARC LA Compañía, a la plataforma de Joinnus ha sido aplaudido por sus seguidores. “Mis ‘Cecilovers’ han tomado este estreno con mucha expectativa y alegría, cosa que agradezco infinitamente. La gente siempre me demuestra mucho cariño”, afirma la cantante, cuya gira de despedida en Estados Unidos se suspendió por la pandemia.

“En este video inédito de ‘Quisiera Ser Como el Tiempo’ podrán apreciar, a través de mi repertorio, los 48 años de mi carrera artística; y, a los invitados especiales que tuve, como la gran Regina Alcóver, los compositores José Escajadillo y don Pepe Villalobos. Y, Pamela Abanto, una joven con muy buena voz e interpretación”, adelanta Barraza.

SU RECITAL DE DESPEDIDA

La destacada intérprete Cecilia Barraza inspiró el nombre de este recital en un verso de Andrés Soto, uno de sus compositores preferidos. Además, pensó en cómo quería que la recuerde su público y nació “Quisiera Ser Como el Tiempo”, donde os regala tonderos, festejos, marineras, jaranas y valses.

Una alegre y divertida combinación de música, anécdotas e historias de vida de una de las cantantes más queridas de nuestro país. “Solo me queda invitar, a los que todavía me siguen (¡ja, ja, ja!) a que se conecten con Joinnus y adquieran sus entradas de 30 mangos. Muchas gracias por acompañarme estos 48 años y cerrar juntos ese hermoso ciclo de mi vida que me ha dado tantas satisfacciones y alegrías. ¡Los abrazo muy fuerte a todos!”, afirma la exconductora de “Mediodía criollo”.

