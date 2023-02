Artistas cuentan emotivos recuerdos del Día de la Canción Criolla | Fuente: Instagram

Con guitarra y cajón. Así se celebra en el Perú el Día de la Canción Criolla, con el fin de, no solo difundir nuestra música peruana, sino de revalorarla y disfrutarla.

La música criolla es sentimiento, por ello, temas como “Cuando llora mi guitarra”, “Contigo Perú”, “Callejón de un solo caño”, “Plebeyo”, han acompañado a los peruanos en cada reunión familiar, dejando una huella en el corazón que nos envuelve de grandes recuerdos.

Así lo es también para Fiorella Pennano, Katia Palma, Gianella Neyra y Vania Masías, quienes compartieron con RPP Noticias los más emocionantes recuerdos que les ha dejado la música criolla.

Para la actriz Gianella Neyra, el tema “Contigo Perú” es de esos que terminan haciéndola cantar con el corazón y, a la vez, la llenan de emociones, pues cuando se fue del país por casi una década era la música criolla la que la traía mentalmente al país.

“La época en la que me fui a Argentina, como unos 10 años, siempre pasaba que llegaba 28 de julio y todos estos momentos importantes de nuestro país y terminaba escuchando ‘Contigo Perú’”, recordó.

“Conforme pasaban los años, tuvo un peso y una importancia para mí porque era como mi sentir, mi extrañar, mi necesitar, mi gente, mi tierra, mi casa, mi mar, mi comida, mi forma de relacionarme. Terminaba cantándola y terminaban cayéndome las lágrimas, extrañando mi familia, mi casa, mi Perú”, contó.

“Esa canción hasta el día de hoy significa mucho para mí, porque además jamás me imaginé tener una reacción así. Pero hay cosas que te sorprenden, sobre todo, cuando de alguna manera haces algo que nunca imaginaste como irte a vivir 10 años a otro país. Son cosas que te quedan en el corazón y en el alma siempre, porque me sorprendí cantando y llorando por extrañar a mi país”, sostuvo con emoción.

Asimismo, la bailarina Vania Masías indicó que la música criolla la llena de felicidad, ya que la hace recordar parte de su infancia y su esencia, pero también la hace sentir en casa.

“Para mí, “Jose Antonio”, “La flor de la canela”, “Plebeyo”, es música que forma parte de quién soy. Mi madre siempre estaba recitando las letras, cantándolas de alguna manera. Es como esa música que te lleva a esos recuerdo que te dan alegría, que te hacen sentir calentito, que te hacen sentir en casa”, expresó.

“El solo sonido del cajón me hace sentir calentito por dentro, me hace sentir en familia, protegida, cuidada. Para mí, nuestra música es respirar felicidad. Me hace volver a mi esencia”, añadió Masías.

De la misma manera, Fiorella Pennano mencionó que la canción que más recuerda de su infancia es “Callejón de un solo caño”, mientras que Katia Palma recuerda los momentos en familia al escuchar “Y se llama Perú”.

“La música criolla me hace acordar mucho a mi papá porque él tenía una gran amigo que era fanático de la jarana criolla y siempre habian eventos de musica criolla en mi casa”, comentó Pennano.

“Mi papá y mi mamá son bien criollos. Todos los cumpleaños de mi papá siempre venían conjuntos criollos, mis papás cantan así que por ellos sé muchos temas. Le encantaba celebrar sus cumpleaños con música criolla. Todo ese momento fue lindo”, señaló la jurado de “Yo Soy”.

