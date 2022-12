Deyvis Orosco le dedicó a su prometida Cassandra Sánchez De La Madrid su último tema. | Fuente: Instagram / Cassandra Sánchez De La Madrid

Deyvis Orosco volvió a la música con su nuevo tema “Bonsai”, inspirado en su amor por su prometida Cassandra Sánchez De Lamadrid. Una canción que el artista esperaba lanzar el 14 de febrero, pero por la muerte de su abuelo debió ponerla en pausa.

El videoclip que acompaña este sencillo, al igual que su romántica letra, es toda una declaración de afecto hacia la hija de Jessica Newton, quien en dicho material audiovisual aparece en una versión animada junto al cumbiambero.

“Uno tiene momentos de inspiración, pero cuando sale termina siendo para la gente”, dijo Deyvis Orosco en conversación con “En boca de todos”. Por eso, comentó que esta canción también contará con un reto viral que sus seguidores podrán compartir en todas sus redes sociales.

Sobre el video musical, Orosco detalló que este se hizo en tres días. “Yo había decidido pasar todos mis lanzamientos para mayo; sin embargo, el equipo tan maravilloso que tengo sabía de la situación difícil que pasaba y decidí sacarlo y comenzar la primera semana de marzo”, señaló.

Así, “Bonsai” refleja la historia de amor que Deyvis Orosco ha forjado junto a Cassandra Sánchez De Lamadrid. El videoclip ya está disponible en YouTube.

Un matrimonio postergado

El compromiso de Deyvis Orosco con Cassandra Sánchez de Lamadrid está pasando por uno de los mejores momentos y, tras confirmar que tienen pensado en casarse, el cantante de cumbia reveló que postergarán su boda después de que la vacuna contra el nuevo coronavirus llegue a nuestro país.

“Queremos que el momento preciso llegue para que la gente que nos quiere pueda celebrar con nosotros. Por ahora, lo primero es priorizar la salud, así que vamos a esperar la llegada de la vacuna”, comenzó su mensaje en las redes.

Para el intérprete de “No te creas tan importante” la salud es lo primordial por lo que le dará prioridad a ello y, por otro lado, donde se ha visto que incrementaron el número de fallecidos por el virus, reveló que no es momento de “hacer una fiesta”:

“El tema de la pandemia es una realidad diferente a la que se vivía antes. Pensar en celebración justo en este momento que está comenzando la segunda ola y que tanta gente está sufriendo, no es oportuno”, explicó.

No obstante, Deyvis Orosco comenta que la postergación no ha afectado su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid y no paró de llenarla de elogios: “Nosotros estamos pasando por una etapa linda y sólida como relación. Cassandra se ha convertido en un pilar de mi vida y de mi carrera, ella me ha dado el equilibrio que tanto necesitaba”, sostuvo el músico.

