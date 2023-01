Daniela Darcourt estrenó su canción a dúo con Tito Nieves. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt y Tito Nieves lanzaron su nuevo tema "Si tú te atreves" y la salsera peruana no ha ocultado la gran emoción que le causa trabajar al lado del reconocito intérprete.

"Millones de gracias al maestro Tito Nieves por permitirme cantar a su lado, de verdad que ha sido un completo honor... El cariño y amor que hoy le tengo, perdurará el resto de la historia", expresó en una publicación de Instagram.

Asimismo, la cantante de "Probablemente" agradeció al productor internacional Sergio George y a quien escribió la letra del musical. "Gracias Sergio por tremenda producción y gracias enormes mi Grettel Garibaldi por tremenda letra", anotó.

Por su parte, Tito Nieves destacó el gran talento de Daniela Darcourt. "A dúo con la bella y talentosa artista peruana", escribió en la red social. "Qué honor poder cantar junto a ti, gracias por tantísimas emociones, querido maestro mío", respondió la salsera.

NIEGA AMISTAD CON YAHAIRA

Daniela Darcourt negó nuevamente que tenga una amistad con Yahaira Plasencia. En conversación con Radio Capital, la intérprete de “Señor mentira” confesó que solamente son colegas y así seguirá siendo.

“Mas allá de que no seríamos amigas, yo dije claramente que no somos amigas. Que podamos o no podamos o que en algún futuro esto pasara, se va a dar orgánicamente si es que eso llega a suceder”, aseguró.

Además, dijo que no están en la “obligación” de serlo ya que ambas son profesionales y se tienen respeto por sus carreras: “Suficiente con el tema de ser cordial cuando nos veamos, de respetar nuestros espacios y nuestros momentos. Siempre lo he dicho, ella hace su carrera a su forma, yo hago mi carrera a mi forma”, comentó a Mónica Cabrejos en la radio.

