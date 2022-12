Daniela Darcourt se emociona al escuchar su primer disco 'Esa soy yo'. | Fuente: Instagram

La cantante peruana Daniela Darcourt se encuentra enfocada en el lanzamiento de su primer disco que, según lo anunciado, será puesto a la venta hoy 31 de mayo. Luego de realizar una serie de conciertos en Estados Unidos y de su presentación en los "Premios Heat", la artista está lista para presentar su primera producción discográfica.

“Esa soy yo” es el nombre elegido por la cantante para su primer álbum con el que espera, según reveló, llegar a ganar un Latin Grammy. La conmoción es tanta para la salsera que, al escuchar sus canciones por primera vez en su vehículo, rompió en llanto.

En el video compartido por ella misma en su cuenta personal de Instagram, se le onserva emocionada y con lágrimas en los ojos, aprovechando para agradecer a todas las personas que la apoyaron en su primer producción como solista.

“¡Lo logré! No saben lo orgullosa que me puedo sentir de mí en este momento. No dejo de llorar y de escuchar cada uno de estos temas que tienen parte de lo que ha pasado en mi vida durante este gran año como solista” escribió.

Asimismo, agradeció a su productor, Master Cris, quien trabajó con ella este disco, a otras personas involucradas en el proyecto, a su familia y amigos y a quien es su pareja hoy, el bailarín Andrés Izquierdo. “[Gracias] a la persona con la que hoy comparto mi vida, por creer y emocionarse conmigo”, comentó.

Cabe recordar que la salsera regresará, el 1 de junio, a la pista de “El artista del año”, programa de concursos de Gisela Valcárcel, para un versus de canto con Susan Ochoa, la ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar.

Te sugerimos leer