Daniela Darcourt lanzará su primer álbum el 31 de mayo. | Fuente: GV Producciones

Daniela Darcourt está enfocada en su carrera como cantante. Después de una serie de conciertos en Estados Unidos y de su presentación en los Premios Heat, la artista se alista para lanzar su primer disco.

El álbum "Esa soy yo" saldrá a la venta el 31 de mayo y ella espera llegar lejos con él. "Sale mi primer disco, mi hijito, con nueve canciones, incluyendo 'Señor mentira' en balada. Estamos luchando para los Latin Grammy con este álbum", señaló la cantante.

Por otro lado, Daniela Darcourt aclaró que el productor musical Sergio George ─que ha trabajado con artistas de la talla de Marc Anthony, Maluma y Thalía─ se contactó con ella antes de acercarse a Yahaira Plasencia. "Me escribió a mí primero. Él me llamó, pero yo estaba trabajando con Master Chris y prefiero no decir más", sostuvo según GV Producciones.

DE REGRESO EN "EL ARTISTA DEL AÑO"

En unas recientes declaraciones, George dijo queprimero escuchó a Josimar y Daniela, luego vio unos videos de las presentaciones de Yahaira. Finalmente, escogió a la última porque "me parece que tiene el paquete completo para triunfar".

La salsera regresará, el 1 de junio, a los escenarios de "El artista del año" para un versus de canto con Susan Ochoa. "Me da mucho gusto de estar con una grande al costado", se refirió. "Será un momento en el que vamos a presenciar a dos grandes en el escenario", prometió antes de asegurar que no lo molestaría perder porque "el buen artista sabe ganar y sabe perder"

Daniela Darcourt dijo estar feliz con su pareja Andrés Izquierdo y negó que el bailarín esté con ella por conveniencia. "Estoy enamorada (...) Lo bueno de Andrés es que él piensa igual que yo. No le gustan las cámaras, no estoy con una persona figuretti, él no se quiere colgar de mi trabajo", aseguró.

Te sugerimos leer