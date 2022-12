Tito Nieves y Daniela Darcourt grabarán un tema juntos, bajo la producción de Sergio George. | Fuente: Captura de pantalla / Facebook de Tito Nieves

Hace solo unas semanas, Daniela Darcourt estrenaba una nueva canción en sus redes sociales. Una muestra de su talento que el 19 de mayo fue elogiado por el reconocido salsero Tito Nieves, quien se comunicó con ella durante una transmisión en vivo.

Desde su cuenta de Facebook, el popular ‘Pavarotti de la salsa’ no dudó en reconocer los atributos de la artista peruana. “Tienes mucho talento, cantas, bailas, manejas al público y siempre con alegría… Eres una de las mejores voces del Perú. A mí me gusta ‘Señor mentira’”, señaló.

Daniela Darcourt, por su lado, se mostró agradecida con el cantante puertorriqueño, a quien le dijo que a partir de ahora estará enfocada en grabar solo sencillos inéditos. “Porque la gente se ha cansado de los covers, son más exigentes. Tenía muchas cosas por grabar, pero se ha quedado en ‘stand by’”, indicó en alusión a la pandemia de la COVID-19.

Al terminar estos comentarios, Tito Nieves tomó la iniciativa de manifestarle que está dispuesto a grabar con ella. Y no estaba solo en este ofrecimiento, pues a la transmisión en vivo también se unió Sergio George, quien estaría a cargo de la producción del tema.

“Yo te he dicho [Daniela] que tienes un gran talento”, dijo el también productor de Yahaira Plasencia. “Fuera del Perú ya te conocen, pero para que te conozcan más tienes que grabar con Tito y conmigo”, añadió.

Al respecto, Daniela Darcourt se mostró entusiasmada con la idea de llevar a cabo un nuevo proyecto en compañía de los otros dos. “No me siento superior a nadie, no creo estar en la cima, pero sí en un momento especial de mi carrera, me falta mucho por crecer”, afirmó.

