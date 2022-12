La cantante Daniela Darcourt sufrió un ataque cibernético que le costó su canal de YouTube. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt ha comunicado una difícil situación que experimenta como artista. La cantante de salsa fue víctima de hackeo de su canal oficial de YouTube, y sus videos fueron retirados de la plataforma, tal como reveló hoy en redes sociales. Cabe destacar que la salsera aclaró que esta no es la primera vez que sufre un ataque de este tipo.

“Por segunda vez consecutiva, mi canal de YouTube ha sido hackeado, y sabe Dios, con qué intención de las personas que lo acaban de hacer. No sé con qué fin, con qué afán, fastidiar o malograr el trabajo en equipo, porque este trabajo no solo lo hago yo”, dijo a sus seguidores en un video que publicó en Instagram.

En esa misma línea, la intérprete de “Señor Mentira” reveló que su equipo se encuentra en conversaciones con YouTube para llegar a una solución. Además, Daniela Darcourt afirmó que están en busca de los responsables del hackeo para proceder con una denuncia formal ante las autoridades.

“Son millones y millones de reproducciones que me duelen perder, el equipo digital ya se comunicó con YouTube para recuperar la cuenta. Quiero agradecerles los mensajes de aliento y cariño”, contó. “Estamos en busca de los responsables para la denuncia correspondiente por parte de este equipo”.

Los videos del canal oficial de Daniela Darcourt fueron retirados de YouTube. | Fuente: Captura

Asimismo, la cantante Daniela Darcourt manifestó sentirse muy frustrada, después de ver que todo su trabajo había desaparecido de internet. Hasta el cierre de esta nota, los videoclips oficiales de la artista peruana continúan sin aparecer en YouTube.

“Me siento muy frustrada y muy mal, porque si se quieren meter conmigo, que me digan lo que quieran (…) Si mis actitudes no les gustan, está bien. Pero mi sueño y el trabajo de la gente que está a mi lado todos los días no se merecen esto, porque sacrificamos más cosas de las que ustedes se imaginan”, concluyó.

Te sugerimos leer