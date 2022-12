Daniela Darcourt | Fuente: Difusión

La salsera Daniela Darcourt es una de las artistas que estará presente en el Renace Fest, el primer concierto online que se realizará desde cuatro escenarios y ofrecerá más de 15 horas de música en vivo.

"Estoy feliz. Sé que la gente me ve detrás de las pantallas", señala Darcourt en entrevista con RPP Noticias, en el que recalca que -este 3 y 10 de octubre- se podrá ver el increíble trabajo que realizan los técnicos y productores que están detrás de cada artista.

"Son esa viga vital del artista y ahora tienen mucho más responsabilidad que antes porque de ellos depende que el evento salga bien, de que la gente vea que realmente estamos en vivo", expresa.

"Creo que el hecho de reinventarnos ha hecho que descubramos que detrás de nosotros hay una maquinaria que es importante y vital", añade.

NUEVOS PROYECTOS

Tras el éxito del sencillo "Si tú te atreves", que realizó al lado del salsero Tito Nieves, Daniela Darcourt anuncia que se vienen nuevos proyectos al lado del artista , a quien llenó de elogios en todo momento.

"Tito es -me atrevo a decir que- una de las mejores personas que he conocido en mi vida", asegura la intérprete que además cuenta que mantiene amistad con la familia del cantante. "Es un ser humano impresionante, no solo él sino su familia y su esposa, que se ha convertido en una gran amiga".

Darcourt consideró además que el motivo por el que ha congeniado con Nieves es porque ambos se preocupan mucho "por lo que quiere y piensa la gente" y, sobre todo, por la pasión que sienten por el género musical.

"Tito es una persona que ama mucho este género (la salsa) y ama lo que hace. Tiene un corazón impresionante. Creo que por eso hemos hecho match, porque somos dos seres de luz que nos preocupamos muchísimo por nuestro trabajo", sostiene.

"Estoy feliz porque próximamente nos vamos a encontrar, van a venir muchas más cosas juntos. Así que esperen con ansias", agrega.

Sin embargo, con el productor musical Sergio George, quien fue el encargado del éxito de la salsera con el puertorriqueño, no tien planes, aunque precisó que el pianista siempre tendrá todo su respeto.

"Sergio George es una persona que tiene una carrera muy buena (...) Definitivamente, hoy, mañana y siempre va a tener mi respeto y admiración, muy independientemente de si trabajamos o no. Siempre va haber respeto, admiración y muchas ganas de cruzármelo en el camino, porque es una de las personas que han hecho mucho en este género", señala.

APUESTA POR LO ROMÁNTICO

Daniela Darcourt tiene claro que la salsa es el género musical que ama y desea seguir haciendo, pero cantar una balada junto al cantautor Gian Marco es algo que -confiesa- desearía hacer en algún momento.

"Creo que tiene una carrera impecable, y si hago una colaboración con él (Gian Marco) me gustaría hacer algo de ese estilo romántico. Yo sé que cuando lo decida, él estará ahí", apunta.

No obstante, el género urbano no se le ajusta y si, en algún momento lo hace, sería buscando que la salsa predomine. "No soy amante del urbano, casi no lo escucho", dice.

"Me gusta mucho el latin sí, sigo a muchos artistas. Mike Bahia y Greisy tengo el placer de conocerlos. Más allá, no sé si me atrevería", refiere. "Lo que sí tengo pensado es que un urbano haga salsa conmigo, como ya se ha visto a Bad Bunny con Victor Manuelle. Que la salsa se meta a seguir experimentando con un urbano para que la gente diga 'wow'", precisa.

Asimismo, en su experiencia, Daniela Darcourt manifiesta que "no todos pueden cantar" salsa, pues "aunque parezca sencillo", es un género "muy difícil".

"Si (el artista) no tiene sabor, no se disfruta, no se siente igual, entonces, si en su momento encuentro a algún urbano que se interesa en mi música, definitivamente, lo hago colaborar conmigo", explica.

LLAMADO A LA REFLEXIÓN

La familia Darcourt ha sido una de las golpeadas por la COVID-19. Como se recuerda, el abuelo de la cantante perdió la vida a causa del nuevo coronavirus, por lo que para Daniela es importante hacer un llamado a la reflexión.

"Hay que tomar mucha conciencia, si bien es cierto que podemos salir, y tenemos la necesidad de ver a alguien, podemos hacerlo pero de la manera correcta, no es para hacer una reunión", expresa.

"Yo ya perdí a mi abuelo por este virus y es una situación muy muy triste", lamenta la artista y recuerda el duro momento: "La forma en que se va un ser que tanto amas en la vida y que no lo puedes despedir, no lo puedes abrazar, no lo puedes ir a ver al hospital para agarrarle la mano y decirle muchas cosas. Inclusive para el entierro fue un proceso complicado, entran determinadas personas nada más".

En ese sentido, Daniela Darcourt aconsejó a su público, que en su mayoría son jóvenes, a mantenerse cerca de su familia. "Recomendarles a todos que llamemos a nuestras familias, siempre que podamos".

"Sé que los jóvenes últimamente vivimos la vida a la loca, acelerados, pero siempre hay un espacio para ellos porque son lo más importante que tenemos", concluye.

