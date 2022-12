El 80% del sector musical independiente no logrará sobrevivir económicamente tras la pandemia. | Fuente: EFE

La industria de la música y el entretenimiento son unos de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Y, precisamente, la música independiente es una de las que más padece por su informalidad y atomización.

A ello se le suma el hecho de que la sostenibilidad de este segmento productivo se basaba principalmente en las presentaciones en vivo (conciertos, festivales, ferias, etc.), por ende el impacto de la actual crisis sanitaria se extenderá en el tiempo al ser una de las últimas industrias que volverá a sus actividades regulares a causa del distanciamiento social y las medidas para evitar contagios por COVID-19.

Una reciente encuesta, realizada a nivel nacional por la Asociación Peruana de Managers Musicales (APEMM) ha confirmado esta alarmante situación: El 80.9% de las personas encuestadas (sobre un universo de 759 organizaciones/proyectos musicales) no logrará cubrir sus gastos sin los ingresos producto de las actividades suspendidas, mientras que el 60.8% no pudo llegar a cubrir la canasta básica familiar durante el primer mes de la cuarentena. El 64.7% afirmó que vive exclusivamente de sus presentaciones musicales y el 55.8% no está afiliado a ningún sistema de salud.

Asimismo, las pérdidas económicas de este sector, a causa del COVID-19, hacen una sumatoria de aproximadamente dos millones de soles hasta el momento.

Ante ello, la APEMM ha propuesto una serie de medidas para aliviar el impacto de la crisis sanitaria y ayudar a reactivar el sector. Entre otras cosas, proponen, por ejemplo, reestructurar los Estímulos Económicos para la Cultura, enfatizando la creación de un Fondo de Proyectos de Capacitaciones, en formalización, gestión cultural y difusión digital. También la compra de contenidos digitales con artistas nacionales que a su vez sean difundidos por los medios de comunicación del Estado (TV Perú, Radio Nacional, IPE) a nivel nacional. Generar condiciones para la formalización del sector a través de asesorías personalizadas sobre temas legales y tributarios, una ventanilla única virtual para facilitar la inscripción de nuevas empresas y/o asociaciones, entre otros.

El pasado miércoles 13 de mayo, el representante de APEMM, Luis Pacora, participó en mesa de dialogo de la comisión de cultura del Congreso de la República. Junto con otros representantes del sector cultural se expuso los resultados de la encuesta realizada al sector.

Te sugerimos leer