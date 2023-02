El grupo Bareto envió un mensaje sobre el coronavirus en Perú con un nuevo tema. | Fuente: Difusión

Bareto lanzó su nuevo tema “Guárdate”, una canción realizada durante cuarentena, y con un mensaje importante para todos los peruanos. En sus letras se hare referencia a la necesidad de quedarse en casa y prevenir el contagio de COVID-19 con acciones tan simples como lavarse las manos.

A través de sus redes sociales el grupo peruano puso a bailar a sus seguidores al ritmo de cumbia. En ese sentido, las letras exhortan a los ciudadanos a respetar el distanciamiento social en estos momentos de crisis que atraviesa nuestro país.

"Guárdate, este enemigo no se ve. No se ve, pero contagia, parece un resfrío, no te metas en un lío, mejor quédate en tu casa. En mi casa me voy a quedar, en familia voy a compartir y por Dios que respeten, que se queden en casa. Hoy nos guardamos, agua y jabón", se escucha cantar a Bareto en "Guárdate" sobre la cuarentena por coronavirus..

"Y por Dios que respeten, que no nos cuesta nada, si le ganamos con precaución. ¡Perú campeón!”, menciona la agrupación de cumbia en su nuevo tema apelando a la unión para salir de estre problema.

"Guárdate" fue compuesta por Rolando Gallardo, guitarrista de Bareto, y ya se encuentra disponible en todas las paltaformas digitales para ponerle un poco de ritmo a esta cuarentena en el Perú.

“Quisimos enviarle un mensaje a la gente que nos sigue y ha bailado con nuestra música. Qué mejor que con una cumbia y con una letra clara que les diga algo muy puntual: ‘quédate en casa y no salgas, cuídate’”, dijo el miembro de la banda en referencia al contexto que viven los peruanos ahora mismo.

Cabe destacar que el nuevo tema, así como el videoclip compartido en YouTube, fue producido de forma remota por los integrantes de Bareto.

