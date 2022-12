Lorenzo Guerrero Neira, fundador de 'Corazón Serrano', salió de UCI y superó la COVID-19. | Fuente: Composición

Tras haber contraído la COVID-19 hace un mes, Lorenzo Guerrero Neira, fundador de "Corazón Serrano", superó esta enfermedad. Luego de permanecer hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Cayetano Heredia en Piura, la agrupación mostró su felicidad al confesar que el artista está fuera de peligro.

“Nos embarga la felicidad de tener a nuestro hermano y líder de vuelta en casa después de estar casi un mes en cuidados de profesionales de la medicina”, se lee en el mensaje que compartió el grupo en sus redes sociales.

De acuerdo con la familia de Lorenzo Guerrero Neira, “lo peor ya pasó” y para la alegría de los fanáticos de “Corazón Serrano”, compartieron un vídeo donde el artista sale en silla de ruedas del hospital y es recibido por sus familiares quienes aplaudieron cuando lo vieron salir.

Por otro lado, invitaron a la población a no bajar la guardia ya que el virus sigue latente en nuestro país: “Queremos exhortar a cada uno de ustedes, queridos amigos y seguidores, a no bajar la guardia, a no confiarnos, solo así ganaremos la batalla al COVID-19”, concluyó el mensaje.

Así fundó "Corazón Serrano"

"Corazón Serrano" es un grupo de cumbia creado el 2 de febrero de 1993. Está formado por los hermanos de la familia Guerrero Neira. Sus primeros integrantes fueron Lorenzo, Floro, Noemí, Fredy, Irma, Edwin, Edita y Leo. Las primeras presentaciones de la agrupación se dieron en locales, peñas o fiestas en Piura.

Recién en el año 1996 la agrupación despegó con su tema Alitas quebradas llegando a ser la canción tropical más sonada en el país. Esto le valió llegar a Lima y empezar su camino al éxito dando sus primeros conciertos. Un año más tarde hicieron apariciones televisivas en los programas tropicales de la época.

La llegada del nuevo milenio trajo consigo la ola de la tecnocumbia y se formaron grupos musicales, exponentes de este ritmo, en diversos puntos del país. En esta época, "Corazón Serrano" no brilló como esperaban, pese a su presencia en medios televisivos.

A finales del año 2011 llegó a la agrupación, Tamara Gómez, dándole el éxito al grupo con sus interpretaciones en Como te olvido, El estúpido y Díganle. En el 2013, Corazón Serrano fue lo más buscado en YouTube, además de incluir una nueva vocalista como Estrella Torres.

