Christian Yaipén es el actual líder de la orquesta de cumbia norteña Grupo 5. | Fuente: Instagram / Christian Yaipén

A Elmer Yaipén lo bautizaron como el “faraón de la cumbia”. No era para menos: el músico fundó el Grupo 5, una de las orquestas de cumbia más emblemáticas del norte. Pero a Christian Yaipén, su hijo y más notable heredero, le ha tocado sobrevivir el legado de su padre, en cuyo honor ofrecieron el año pasado un exitoso concierto virtual llamado “Elmer vive”.

“Me dejó de cinco añitos. Te mentiría si te digo que tengo muchos recuerdos de mi padre”, señaló este 6 de enero el actual líder del grupo cumbiambero a El Comercio. Sin embargo, algunas imágenes sobreviven en su memoria, entre ellas cuando le enseñaba a cantar. “Por él participé en un concurso para niños en Monsefú”, dijo.

En dicho certamen, el patriarca de la familia Yaipén hizo cambiar la tonalidad del tema “Solito” para que su hijo menor pudiera ganar. Y otro recuerdo también conserva Christian Yaipén: “Me acuerdo también de la noche en que le canté para su cumpleaños junto a mi hermano Elmer. Ese fue el último cumpleaños que pudimos pasar en familia”.

Rememorar a Elmer Yaipén, no obstante, es un ejercicio difícil para el cantante de 26 años, pues no están todos muy claros. “Pero por mi familia sé que era su adoración”, reconoció. “Yo nací 11 años después de mi último hermano. Ellos me cuentan que mi papá me llevaba a todos lados, que me subía al carro y yo era su copiloto”, acotó.

DE SU PRIMER ENCUENTRO CON LA MÚSICA AL EXTRANJERO

Las fotografías pueden ser una fuente de descubrimientos para Christian Yaipén. Gracias a ellas pudo saber, por ejemplo, que ya desde los dos años sentía el llamado de la música. “Tengo un álbum de fotos donde aparezco cantando. Mi short tiene unos pasadores para amarrar en la cintura y yo los agarro como si fueran el micrófono, imagínate”, indicó.

“Dicen que ya desde muy niño palmoteaba la mesa y movía mis pies con ritmo”, agregó, convencido de que nació para esta profesión. De hecho, como reveló en la misma entrevista, su primer contacto profesional con la música “fue como a los siete años”. “A esa edad grabé con el Grupo 5 la canción ‘Derecho a vivir’, un tema que habla sobre el aborto”, contó.

Sin embargo, de cantar en las actuaciones del colegio a ser el frontman de una de las agrupaciones más importantes del país, la carrera de Christian Yaipén logró forjar su liderazgo a punto de estudio. Así, fue gracias a su hermano Elmer que logró aplicar para el Berklee College of Music, una prestigiosa universidad privada de música ubicada en Boston (EE.UU.).

Antes de decidirse por esta casa de estudios, el cantante pensó en seguir una carrera en Colombia ya que su padrino es ‘Chane’ Meza, hijo de Lizandro Meza. Pero su hermano le recomendó asistir a Berklee. “Rápidamente me enamoré de esa universidad, me apliqué, viajé a Estados Unidos, hice mi audición y tuve la oportunidad de estudiar ahí. Y claro, mi hermano me dio la posibilidad de cumplir con el sueño que mi papá tenía para él”, manifestó.

