Los 'Cecimonsters', como se les conoce popularmente, se alistan para el show de presentación de su disco.

La banda peruana Cecimonster vs Donka tiene una sorpresa para sus seguidores y fanáticos del rock. Este 16 de mayo, la banda nacional presentará en vivo su más reciente disco "A Big House By The Lake" con una novedosa forma de venta de entradas denominada “Nombra tu precio”, por la que sus seguidores podrán elegir cuanto pagar para ver a su banda preferida en escena.

El concierto, sin mesas, se realizará en el emblemático local La Noche de Barranco y contará con varios invitados musicales como Renzo Pinedo de Los Outsaiders, Rui Pereira y Sandro Labenita de Tourista, Gonzalo Farfán de G3 e Inyectores, Danitse Palomino, Naia Valdez, Gustavo Villegas de Paramusicales y Carlos Abusada de Los Filipz.

En esta noche diferente, Cecimonster vs Donka ejecutará todos los temas de su potente producción "A Big House By The Lake". Canciones de sus tres discos anteriores: "Solara" (2011), "Adentro afuera" (2012) y "Empty Beaches" (2015), también serán parte del extenso y contundente setlist. Las bandas Juan Gris y Baby Steps serán las encargadas de abrir el concierto.

“Queremos que todos estén con nosotros esta noche, por esta razón hemos denominado al evento "Nombra tu precio". Esto quiere decir que los asistentes pueden pagar 5, 10, 15, 20, 25 o 30 soles por las entradas. Confiamos en nuestro público y esperamos verlos a todos ahí para armar una linda fiesta”, afirma Sergio Saba, el líder de la agrupación. También son parte de la banda Sebastián Kouri (guitarra), Mario Acuña (batería) y Fernando Casanova (bajo).

EL DATO

Evento: Cecimonster vs Donka: “Nombra tu precio”

Día: 16 de mayo

Local: La Noche de Barranco

Hora: 9 p.m.

Entradas: Joinnus

Te sugerimos leer