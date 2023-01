Seguidores de la agrupación de cumbia piden que un concierto como el del cantante Bad Bunny. | Fuente: Instagram

¿Armonía 10 al estilo de Bad Bunny? Los seguidores de la agrupación de cumbia pidieron un concierto como el del reguetonero, luego de su celebrado recorrido por las calles de Nueva York, Estados Unidos. Para los intérpretes de “Tu amor es una trampa”, sería un sueño realidad si fuera posible.

En Twitter, un usuario consultó a la banda piurana si podían llevar a cabo un evento como el último concierto del famoso ‘Conejo Malo’. El artista urbano cantó sobre un bus, mientras este se paseaba por las calles de Nueva York, en EE. UU., y el vehículo erad seguido de cerca por fanáticos con bicicletas, motocicletas o que simplemente corrían.

“Si se pudiera, lo haríamos”, escribió Armonía 10 en su cuenta oficial y agregó que eso sería muy complicado de organizar en nuestro país: “No se puede, no debemos poner en riesgo a la gente, al hacer eso, está demás decir que las personas van a querer estar al pie del carro y eso ocasionaría tumultos. No vamos a exponerlos. Al contrario, queremos que se cuiden para vernos cuando volvamos a los escenarios”.

A pesar de que en Estados Unidos hubo orden para el concierto de Bad Bunny, se recuerda que la gran mayoría de fanáticos lo vieron a través de internet. En tiempos de pandemia, no es posible ofrecer espectáculos que reúnan cantidades masivas de gente al ser un peligro por el incremento de contagios de la COVID-19.

CONCIERTO VIRTUAL DE ARMONÍA 10

Por otro lado, Armonía 10 tiene preparado un gran reencuentro con sus fans y anunciaron un concierto virtual para el próximo 24 de octubre. Con la orquesta completa de la agrupación, volverán a tocar sus temas más populares, por lo que, pronto pondrán a la venta las entradas para este esperado show online.

“La espera acabó, este 24 de octubre, podrás bailar y gozar con la primerísima Armonía 10 desde la comodidad de tu casa. Son 2 horas de pura diversión virtual con la orquesta completa”, confirmó el grupo de cumbia desde su cuenta oficial en Instagram.

