Monique Pardo lanzó hace unas semanas un nuevo tema, “Trusa”, su propia versión de “Tusa”, el éxito creado por Karol G en colaboración Nicki Minaj. Sin embargo, la artista sorprendió, recientemente, al anunciar que se prepara para una nueva faceta: la política.

“Detesto la política”, dijo Pardo a RPP Noticias. Durante el programa “De qué hablamos esta noche”, la exvedette confesó que, pese a esa aversión, busca incursionar como política debido a “todas las injusticias que ocurren, por todo el daño que nos hacen”. “Nos están matando. No hay trabajo para los peruanos. Los niños están desprotegidos”, mencionó.

Una de las luchas que Monique Pardo pretende defender al lanzarse a la arena política es la de la comunidad LGBTIQ+. “Soy una luchadora que pido y salgo con mi bandera, en mis espectáculos, de la comunidad LGBT, a la que respeto y siempre voy a exigir por sus derechos y justicia, porque ellos han sido hasta asesinados y, muchas veces, los crímenes que hay contra ellos no se investigan.

De acuerdo con la cantante de “Caramelo”, uno de sus mayores anhelos es la aprobación de la unión civil en el Perú. “Es un derecho. Yo veo muchas tragedias en parejas que pierden a su pareja y no pueden ni entrar al velorio, al hospital a verlos. Cosas realmente negativas”, señaló.

Aunque todavía no sabe con cuál organización política postular, Monique Pardo dijo a RPP Noticias que es consciente de los desafíos que significa dedicarse a servir a los demás a través de la política.

“Es difícil, doloroso, fuerte, daña la salud incluso. El cardiólogo me mencionó a dos personalidades del Congreso. Me dijo: ‘Entraron sanos, están mal del corazón y no quiero que te enfermes’”, indicó.

Ante la probabilidad que existe de alejarse del mundo artístico, lo considero un hecho “imposible”. “Sí me va a doler que, probablemente, deje de hacer algunas presentaciones, pero ya veré yo”, puntualizó.

Y es que la exvedette tiene otras prioridades: los niños. “Toda la vida fui muy cercana a los niños, quizá porque fui una niña muy sola. Una niña que no vivió con sus padres. Me preocupa que no haya niños abusados, que lloren, que no tengan salud”, expresó.

Actualmente, Monique Pardo apuntó ser embajadora del Ministerio de la Mujer y ve de manera aprobatoria la gestión de la actual ministra. “Me siento más comprometida, en este caso, a mí misma”, comentó.

