Armonía 10 aseguró que si hasta diciembre no había una solución en el rubro musical, tendrían que declararse en quiebra. | Fuente: Captura de pantalla

Armonía 10 se ha convertido en una de las víctimas recurrentes de la pandemia que tiene detenida a una industria cuya supervivencia naufraga a falta de presentaciones. Sin embargo, parece que está afectando de una manera que se les escapa de las manos.

De acuerdo con Walter Lozada, director musical del grupo de cumbia, la orquesta fue beneficiada con el Programa Reactiva Perú, creado por el Gobierno para ayudar a los empresarios a garantizar su cadena de pagos. Pero los problemas financieros han agravado las finanzas de la agrupación.

Así lo dio a conocer Lozada durante una entrevista con el portal Infomercado, donde señaló que, desde el inicio del aislamiento social obligatorio hasta la fecha, Armonía 10 ha tenido que desvincular laboralmente a 12 personas. Actualmente, solo cuenta con 40 trabajadores en planilla.

“Nosotros hemos crecido como una empresa musical”, sostuvo Lozada. “Y dentro de la empresa musical, los músicos están en planilla; nos hemos acogido al Programa Reactiva Perú, donde el Gobierno nos ha otorgado un crédito, y con eso estamos solventando la planilla de los músicos hasta diciembre”, señaló.

Sin embargo, el frontman del grupo cumbiambero aseguró que nadie estaba preparado para una crisis como la actual. “Fue un baldazo de agua fría. Pero, gracias a Dios, nuestra empresa es sólida y podemos enfrentarlo”, añadió. Una frase optimista que contrasta con otra, al asegurar que el Gobierno no contempla hasta el momento “una luz al final del horizonte” para el sector.

“Si no nos dan una luz hasta diciembre, ya nos declararemos en quiebra y pasaremos a un rubro eventual”, expresó Lozada al mencionado portal. “Sale dinero y no entra nada. Ya sálvese quien pueda, eso va a ocurrir si el Gobierno no toma medidas, teniendo en cuenta el rubro al cual pertenecemos. No es un rubro chico, somos casi 800 mil personas que vivimos de este negocio”, agregó.

Asimismo, el director Armonía 10 advierte que deberá pasar un lapso considerable para regresar a los “buenos años” del pasado. “Así levanten la cuarentena, la gente no volverá a acudir a los bailes”, aseveró. Y, seguidamente, hizo hincapié: “Hay músicos y grupos que estamos endeudados, pues hicimos grandes inversiones. (…) Si el Gobierno no nos brinda salidas, esto va camino a una catástrofe para los artistas”.

Te sugerimos leer