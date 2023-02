Armonía 10 anuncia la cancelación del concierto presencial en Comas. | Fuente: Instagram

Walter Lozada, gerente general de Armonía 10, confirmó a RPP Noticias que la agrupación no ha cancelado su concierto presencial. Si bien aesguró que no darán su show en vivo en 'El Remanso', restaurante campestre en Comas, se retractó y comentó que está a la espera de lo que le indique el municipio.

“Me estoy retractando, no sabía lo que estaba pasando en realidad”, dijo Walter Lozada en comunicación con este medio. “El empresario (del club campestre) me dice que tenemos que esperar lo que dictamine la Municipalidad, el área legal y técnica. Si las dos áreas dicen que sí y si no, no va. Solamente estamos esperando la respuesta de las áreas de la Municipalidad”.

“Sin haberle consultado dije que no, porque vi que el alcalde fue definitivo en decir que no. Pero eso no lo ve él, sino el área técnica y legal. Entonces, vamos a esperar”, agregó sobre el evento de Armonía 10 que está programado para el 10 de enero.

Según detalla el gerente general de Armonía 10, hay contrataciones de por medio que se organizaron para llevar a cabo el primer concierto presencial del 2021. Y a pesar de que se han regido a las normas y el protocolo, no tienen la seguridad de que podrán llevar a cabo la presentación en el en el complejo turístico Remanso de Comas:

“Si la Municipalidad (de Comas) dice que no, no va, no podemos infringir la ley y menos pasar por encima de lo que dicen las autoridades”.

“Voy a llamar (al empresario que los contrató) y le voy a decir que lamentablemente ya no vamos a poder ir”, había dicho antes a El Popular sobre el primer concierto presencial de la orquesta. “Tenemos un prestigio de 49 años. Armonía nunca ha estado metido en 'dimes y diretes' ni figurestismo ni ‘ampays’”.

ALCALDE DE COMAS EN CONTRA DEL CONCIERTO

El acalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, se mostró en contra de la realización del concierto presencial del grupo de cumbia Armonía 10, el cual estaba previsto para el próximo 10 de enero.

En diálogo con RPP Noticias, el burgomaestre señaló que Comas es uno de los distritos más golpeados de Lima por la pandemia, con cifras que rondan los 20 mil contagios y 900 fallecidos.

“No juguemos con este tipo de ensayos que van en contra de la vida, de la salud. Ya hemos sido golpeados fuertemente por la pandemia, no peguemos más. (…) Si queremos prepararnos para afrontar una segunda ola, este tipo de espectáculos, de convocatorias, no hace bien al cuidado a la protección de la salud y vida de los pobladores”, comentó.

ARMONÍA 10, VÍCTIMA DE LA PANDEMIA

Armonía 10 se convirtió en una de las víctimas recurrentes de la pandemia que tiene detenida a una industria cuya supervivencia naufraga a falta de presentaciones. Sin embargo, parece que está afectando de una manera que se les escapa de las manos.

De acuerdo con Walter Lozada, director musical del grupo de cumbia, la orquesta fue beneficiada con el Programa Reactiva Perú, creado por el Gobierno para ayudar a los empresarios a garantizar su cadena de pagos. Pero los problemas financieros agravaron las finanzas de la agrupación.

Así lo dio a conocer Lozada durante una entrevista, el pasado mes de junio, con el portal Infomercado, donde señaló que, desde el inicio del aislamiento social obligatorio hasta la fecha, Armonía 10 tuvo que desvincular laboralmente a 12 personas.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer