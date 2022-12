Armonía 10 aclara la polémica sobre su primer concierto presencial del año. | Fuente: Instagram

Luego que se generara polémica por el anuncio del primer concierto presencial de “Amonía 10” este 2021, el director y gerente general de la orquesta, Walter Lozada, aclaró el tema y confesó que se comunicó con el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, a quien le explicó la situación de los músicos actualmente.

“El Ministerio de Cultura me llama, conversamos con el ministro Neyra y le explicamos la problemática de los músicos. Nos dijeron que iban a tomar en consideración nuestro caso y el de muchos otros músicos. Es así que el 23 de diciembre del año pasado, me llama uno de los asesores y me dice: ‘Walter, buenas noticias, en unos días sale la ley, la norma para reactivar la fase 4’. Entonces, contentos nosotros con eso (para hacer el concierto)”, dijo el artista para RPP Noticias.

Cabe resaltar que el evento iba a realizarse en el restaurante campestre “El remanso”, ubicado en el distrito de Comas, y justamente, fue antes de que se decretara la segunda ola en nuestro país:

“Todo esto fue ante de la segunda ola, pero cuando vino, el alcalde de Comas no quiso arriesgar a la población y le dijo ‘No’ al representante del restaurante y hubo polémica con ello”, aseguró en alusión a la cancelación de la presentación.

“EL LOCAL TENÍA LAS MEDIDAS SANITARIAS”

De acuerdo con Walter Lozada, se habían tomado las precauciones del caso para evitar la aglomeración y la propagación de la COVID-19 en el lugar y también se redujo el aforo.

“El lugar es grande y el aforo normalmente es de 3 800, pero en este caso iban a ir solo 800. El representante estaba cumpliendo con los protocolos. Si no era lo que pedía el Ministerio o la Municipalidad, quedaba mal y cerraban el local”, agregó.

“Cuando quisimos tocar en vivo, justo comenzó la segunda ola. “Armonía 10” se retractó y siguió la polémica. porque, como dijo Susana Baca: 'Cómo es posible que nuestros artistas estén pidiendo limosna', y como está la situación, esto tiene para largo”, sostuvo el director de la orquesta de cumbia.

A pesar de ello, la agrupación piurana sigue realizando eventos virtuales y, además, continúa estrenando temas musicales para sus fanáticos.

