Anna Carina alista su nuevo disco. | Fuente: Difusión

La cantante peruana Anna Carina fue una de las primeras figuras del espectáculo que dio a conocer que se había contagiado de la COVID-19. En entrevista con RPP Noticias, la intérprete contó que, por suerte, pudo superar la enfermedad sin mayores problemas, aunque el sentido del olfato fue lo último que recuperó.

"A Dios gracias, me agarró bastante leve. Más que todo era la angustia de nos saber qué iba a pasar, pero no pasó más allá de sentirme mal, sentirme decaída, con fiebre, sin olfato. Creo que lo que más me ha costado ha sido recuperar totalmente el olfato, pero es algo manejable", indicó.

Asimismo, la pandemia alejó a Anna Carina de los escenarios, parte importante de lo que ella ama de su carrera como cantante. Sin embargo, ella destaca que hay otras maneras de llegar al público.

"Para mí fue muy duro, porque hay dos cosas que más disfruto de mi carrera: la etapa creativa, que es componer, y los show, que es donde conecto con las emociones de la gente de manera física", indicó.

"Pero uno no puede dormirse y decir esto ya se acabó. Hay que adaptarse y creo que todos hemos sabido adaptarnos, reinventarnos. Hay maneras de poder llegar al público. Al menos en mis redes, siempre estoy conectada con ellos", expresó vía telefónica.

"DAME TU CARIÑO"

Como parte de su reinvención, la artista peruana lanzó "Dame tu cariño", un tema que ha sido un gran éxito y que ha logrado más del millón de reproducciones en YouTube.

"Estoy súper contenta, emocionada. Es una señal de que la cosa va por buen camino. La canción, desde su lanzamiento, sentí que conectaba mucho con la gente, por el mensaje tan positivo que irradia", expresó emocionada por la acogida del público.

El sencillo fue escrito por Anna Carina para dedicarselo a su esposo en el día de su matrimonio, justamente, el videoclip recopila algunas partes de su ceremonia que jamás se habían compartido.

"Es un mensaje de amor, dirigido hacia el amor duradero y eterno, es una canción que se la dedico a mi esposo el día que yo me caso. Es una canción personal que ya no es tan mía, sino que también es de todos y la gente la está adaptando a su manera. Ya sea que amor de pareja o amor de hermanos o a sus propias mascotas", reveló.

"La idea es compartir cariño en estos tiempos difíciles", señaló Anna Carina, quien también sostiene que el trabajo le ha gustado mucho a sus hijas y a su esposo, quienes aparecen en algunas partes del video.

"A mi familia les encantó el concepto. De hecho era una familia que estaba pensada desde hace varios años", precisó.

Para hacer posible este video, la cantante pidió permiso a 15 parejas de novios para incluir imágenes de sus bodas en el clip de "Dame tu cariño".

"Particularmente, yo siempre me emociono cada vez que veo el video, un poquito hasta las lágrimas. Son imágenes que nunca había publicado y creo que encontré el momento preciso para hacerlo", comentó.

UN CONCIERTO DISTINTO

Anna Carina regresa a los escenarios este 24 de octubre en un concierto online, gratuito e interactivo. "Van a haber concursos para que la gente pueda acceder a zonas VIP exclusivas, para que aparezcan en las pantallas del escenario", adelantó sobre el evento que se transmitirá por su canal de YouTube.

Asimismo, Anna Carina no llega sola a este show, pues estarán presentes Daniela Darcourt, Gussi, Gian Marco, así como un invitado sorpresa.

"Va a ser un concierto diferente, con bailarines, con toda mi banda, con pantallas enormes, con más de un escenario. Le estamos metiendo muchas ganas y corazón a este concierto", afirmó.

ABOCADA A SU NUEVO DISCO

La intérprete de "Amándote" reveló para RPP que está alistando un nuevo disco, motivo por el cual no tiene planes de realizar algún musical al lado de su hermana, la animadora María Pía Copello, quien hace poco lanzó su primera canción "Like" obteniendo gran acogida.

"Mi hermana tenía ganas de hacer una canción desde hace mucho tiempo y toda la vida nos hemos apoyado un montón. Creo que le ha ido excelente y celebro con ella sus éxitos", recalcó.

"Ahora estoy recontra abocada a terminar mi disco, que de por sí a comienzos de años ya lo estaba trabajando, pero por motivos de la pandemia se paró todo. Ya tengo canciones trabajadas en proceso y tengo pensado lanzar un disco el próximo año", expresó Anna Carina.

