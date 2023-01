“Aquí estás”, es el nuevo tema de Anahí De Cárdenas y Julie Freundt | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas, la cantante Julie Freundt y Oncosalud anuncian el lanzamiento de una canción inédita que invoca a no olvidarnos del cáncer, la primera causa de muerte en el Perú, y que ha sido relegado a causa de la pandemia originada por la COVID-19.

“Aquí estás” es el nombre de la canción que se estrena este 23 de septiembre, a través de las plataformas de las cantantes y de la institución especializada en cáncer.

Dicha composición, que además cuenta con un videoclip, narra la presencia de la enfermedad aun por más invisible que esté de la agenda pública y de la cabeza de las personas. Esta canción es parte de la campaña #ElCáncerDesapareció que dirige la marca Oncosalud.

“La COVID-19 ha capturado la atención de todos, pero la vida cambia de un momento a otro y esto puede ser a causa del cáncer”, señala Anahí de Cárdenas, quien es una luchadora contra esta enfermedad.

Fue el año pasado, cuando Anahí de Cárdenas, a través de sus redes sociales, anunció que había sido diagnosticada con cáncer y desde su tribuna transmitió su experiencia, dio consejos, recibió muestras de afecto y unión de muchos peruanos que siguen su trayectoria.

Asimismo, demostró que un despistaje oncológico a tiempo ayuda a salvar la vida de las personas.

“Informémonos, consultemos y hablemos del tema para que todas personas acudan a cualquier centro a realizarse sus chequeos y no dejen que este mal avance”, sostuvo, por su parte, Julie Freundt, compositora del tema.

La propuesta musical no busca comparar el cáncer y la COVID-19, sino que es una invitación a no olvidar que las otras enfermedades no detienen su camino.

De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este año el Perú registraría 70 640 nuevos casos de cáncer y es necesario estar prevenidos.

