Amy Gutiérrez se pronunció sobre su carrera musical tras el lanzamiento de su nuevo tema 'Alguien'. | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

A sus todavía 21 años —el 25 de agosto cumple 22—, Amy Gutiérrez tiene en su haber tres sencillos como solista luego de que a los 15 debutara en “La Voz Kids”, programa del que salió ganadora, y más adelante diera muestras de su talento durante su paso por la orquesta de salsa Son Tentación.

Así, tras el lanzamiento de “Alguien”, su último tema, Gutiérrez hizo un repaso por su corta, pero contundente carrera. “Trabajar en equipo fue demasiado importante, porque esa experiencia me ayudó para poder apoyar a los chicos de mi orquesta”, dijo al diario Correo en alusión a la agrupación salsera.

Pese a su edad, la joven cantante se animó a realizar un balance de lo aprendido hasta la fecha. “No me arrepiento de las cosas malas que me han pasado, porque todo me ha llevado hasta aquí”, aseveró, y seguidamente reconoció algunos errores cometidos por “falta de experiencia” aunque “nada feo ni ofensivo”.

Precisamente, sobre su exposición a la prensa, Gutiérrez enfatizó que a veces se le da más “énfasis a los enfrentamientos que a la carrera”. Sin embargo, resaltó que ese no ha sido su caso. “Me han apoyado muchísimo en cuanto a mi música y no tengo nada de qué quejarme”, aseguró.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

La exintegrante de Son Tentación aseveró que es consciente de los entredichos que pueden originarse en las redes sociales entre las cantantes. “Todos tienen derecho a opinar, pero algunas personas se pasan, comentan cosas feas”, señaló.

En un entorno marcado por la lucha de egos, Amy Gutiérrez advirtió que “uno no es mejor que nadie ni peor”. “Cada quien tiene un estilo y un público que te elige, siempre hay que mostrarse como una artista que respeta el trabajo de otros, creo que así los seguidores también respetarán a la competencia”, manifestó.

Actualmente, con más de un millón de seguidores en Instagram, la joven salsera tomó con sencillez haber alcanzado esta cifra y, lo que en un principio le parecía “inalcanzable”, ahora le parece que no es otra cosa que el fruto de su trabajo con su equipo.

“Ellos [sus seguidores] lo son todo y quiero que la gente tome en cuenta que estoy muy agradecida por todo el amor y el cariño, por ser incondicionales. Lo que estoy consiguiendo se lo debo todo a ellos”, concluyó.

