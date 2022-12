La destacada cantante y compositora Alicia Magüiña falleció a los 81 años. | Fuente: Captura de pantalla

Alicia Maguiña, destacada cantante y compositora peruana, falleció a los 81 años tras sufrir un derrame cerebral, cinco días atrás. Siempre será recordada por su fina voz y por romper esquemas en la música criolla cuando, en la década de 1950, apareció vestida a la usanza andina para interpretar huaynos en quechua y aymara.

Raúl Vargas, quien fuera conductor y director de noticias de RPP, conversó con ella en el programa "Peruanos en su Salsa", hace unos ocho años. En la entrevista, ella recordó su infancia y sus primeros contactos con la música; así como su pasión por investigar sobre los diferentes géneros y raíces de la música peruana. En otro momento, se refirió a cómo llegó al huayno y a sus múltiples maestros .

"Recta, firme y clara", así se describió Alicia Maguiña en ese momento. "[De niña] Escuchaba mucho flamenco y tangos porque a mi mamá le gustaba y ella cantaba mejor que yo", aseguró.

Cuando escuchó a Jesús Vásquez tuvo claro que quería cantar música criolla. Los huaynos fueron producto de los recuerdos de su niñez y se consolidó con su estudio posterior al recorrer diversas ciudades y enamorarse del huaylarsh y la música del Valle del Mantaro. "Popularicé en Lima el huaylarsh 'Casarme quiero'. No a través de los coliseos sino a través de la televisión. Así lo he ido introduciendo porque no se daba", contó en el programa "Peruanos en su Salsa".

UNA VIDA DEDICADA A LA MÚSICA PERUANA

Alicia Maguiña, la leyenda de la canción criolla, dedicó alrededor de 60 años a la investigación, composición y el canto; deleitando al público con una voz fina y aguda que se paseó por el huayno, vals, tondero, marinera, polka y festejo.

En el 2019, ella presentó su libro "Mi vida entre cantos". En más de 300 páginas, dio a conocer su universo a través de relatos en primera persona, reflexiones, notas periodísticas, partituras, letras de canciones y fotos.

En 1963, compuso su tema más importante "Indio" que admitió haber escrito con un sentido de justicia. También dedicó un tondero a la mujer campesina de los valles de Ica; mientras que el huaino "Serrana" fue inspirado en una trabajadora del hogar. Ella se presentó con diversos músicos como Óscar Avilés, Modesto Pastor, Los Hermanos Velásquez, Lucho de la Cuba y Juventud Huancaína de Zenobio Dagha, entre otros.

