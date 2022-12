Alicia Maguiña, la leyenda de la música criolla, falleció a los 82 años. | Fuente: Apdayc

Alicia Maguiña, la leyenda de la canción criolla, falleció a los 81 años, según confirmaron fuentes a RPP Noticias, en la madrugada de este lunes 14 de septiembre. Ella fue internada en el Hospital Rebagliati, cinco días atrás, debido a una emergencia por sufrir un derrame cerebral. Fueron alrededor de 60 años dedicados a la investigación, composición y el canto; deleitando al público con una voz fina y aguda que se paseó por el huayno, vals, tondero, marinera, polka y festejo.

La intérprete respetó y defendió la creación artística. Con sus letras, voz y talento, supo dibujar sonoramente al Perú. Ella rompió esquemas de las cantantes criollas, cuando en la década de 1950, apareció vestida a la usanza andina para interpretar huaynos en quechua y aymara.

"Soy una persona muy sensible. No me creo una diva ni me creo nada. Simplemente, me gusta decir la verdad", dijo, dos años atrás, al diario Perú 21. Por su trayectoria, le otorgaron la Orden del Sol, en el grado de Gran Oficial, y la Orden al Mérito, en grado de Gran Comendador.

En el 2019, Alicia Maguiña presentó su libro "Mi vida entre cantos". En más de 300 páginas, dio a conocer su universo a través de relatos en primera persona, reflexiones, notas periodísticas, partituras, letras de canciones y fotos.

La última vez que cantó fue en el año 2000 junto a Óscar Avilés, quien le enseñó a tocar la guitarra. Además, estudió canto, piano y contrapunto de marinera. Avilés, Jesús Vásquez y Felipe Pinglo Alva fueron sus inspiraciones para dedicarse a la música criolla.

Trabajó con diversos músicos como Modesto Pastor, Los Hermanos Velásquez, Lucho de la Cuba y Juventud Huancaína de Zenobio Dagha, entre otros.

Alicia Maguiña publicó 19 long plays, la mayoría Iempsa, y ocho discos compactos. En 1963, compuso su tema más importante "Indio" que admitió haber escrito con un sentido de justicia. También dedicó un tondero a la mujer campesina de los valles de Ica; mientras que el huaino "Serrana" fue inspirado en una trabajadora del hogar llamada Felícitas.

Te sugerimos leer