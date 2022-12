Alicia Maguiña, cantante peruana, falleció a los 81 años. | Fuente: Ministerio de Cultura

La compositora y cantante peruana Alicia Maguiña, falleció esta madrugada a los 81 años de edad. Su partida deja un gran vacío en la música criolla, sin embargo, sus temas seguirán estando presentes.

Para recordarla con fervor, aquí te dejamos 10 canciones para seguir con su legado musical.

EL INDIO

Este vals es uno de los más conocidos de Alicia Maguiña y se caracteriza en su interpretación ya que lo hace con dulzura.

CASARME QUIERO

Este tema pertenece a su álbum 'Lo mejor de Alicia Maguiña' y en esta presentación aparece vestida con el típico traje de huaylash ya que la canción lo amerita.

A MÍ NO ME CUMBE

La composición de Nicómedes Santa Cruz, la cantautora peruana versiona el tema "A mí no me cumbé" que significa "A mí no me conviene".

VIVA EL PERÚ Y SERENO

Este vals es considerado uno de los mejores para Fiestas Patrias debido a su gran contenido patriótico.

VALENTINA

Esta marinera limeña fue compuesta por Alicia Maguiña. En sus presentaciones tenía acostumbrados a sus fanáticos a cantar y bailar visitiendo trajes típicos.

RECORDANDO A MI PADRE

La notable compositora y cantautora, Alicia Maguiña, en el recordado Programa Mediodía Criollo, de TV Canal 7 Perú, nos deleita en su interpretación de su propia composición, hermoso vals dedicado a su progenitor.

PICAFLOR TARMEÑO

Esta canción es una muliza que se llama "Palcamaína" o "Dulce Paisana", la fuga, es decir, el contrapunto, es Picaflor Tarmeño. En esta presentación de 1992, Alicia Maguiña baila la muliza.

CAMINITO DE HUANCAYO

Este famoso huayno huancaíno es interpretado con elegancia, tal y como siempre hacía en sus presentaciones.

HERMELINDA

Junto al compás del reconocido guitarrista don Carlos, Alicia Maguiña interpreta este vals de la composición del maestro Alberto Condemarin.

DÍGANME EN SECRETO

Del álbum "La Santa Tierra", la peruana canta "Díganme en secreto", huayno huancaíno compuesto por el maestro Zenobio Dagha.

